درگیری های شدید میان تظاهرکنندگان و نیروهای دولتی لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المنار گزارش داد: درگیری های شدیدی میان تظاهرکنندگان لبنانی و نیروهای امنیتی در اطراف مقرهای دولتی در جریان است.

المنار بیان کرد: افراد مسلح راه الناعمه را بسته و به سوی مردم و خودروهای آنها حمله می کنند.

تظاهرکنندگان بمبهای دود زا به سوی نیروهای امنیتی پرتاب می کنند و ارتش لبنان مواضع خود را در اطراف مراکز دولتی تقویت کرده است.

در همین حال سعد الحریری نخست وزیر سابق لبنان ضمن تاکید بر ضرورت حمایت از مراکز دولتی لبنان از طرفداران خود خواست که خیابانها را خالی کنند.

سعد الحریری در پیامی اعلام کرد: محافظان شخصی برابر خانه ام را برای حمایت از مراکز دولتی اعزام خواهم کرد.

فواد السنیوره از اعضای چهارده مارس لبنان نیز ضمن مخالفت با خشونت از مردم خواست که از خیابانها عقب نشینی کنند.

المنار همچنین از درگیری ها در جبل محسن و التبانه در طرابلس خبر داد.

همچنین شبکه المنار از دور کردن تظاهرکنندگان از اطراف مقر دولت، بستن راههای منتهی به میدان النجمه در صیدا و اتوبان ساحلی در منطقه الجیه خبر داد.