آیین آغاز سال تحصیلی دانشجویان جدیدالورود دکترای دانشگاه یاسوج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار کهگیلویه و بویراحمد بعدازظهر یکشنبه در این مراسم گفت: یکی از اهداف دشمن در جنگ نرم دانشگاهها و مدارس هستند که همواره به روش های مختلف مورد هجوم قرار می گیرند.

سید حسین صابری افزود: دشمن تاکنون در اجرای توطئه خود شکست خورده و دانشجویان با بیداری و بصیرت خود دشمنان را ناکام گذاشته اند.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی الگویی تمام عیار برای کشورهای منطقه بوده و بیداری اسلامی نشأت گرفته از آن است، اظهار داشت: دانشجویان هم باید الگوی سازندگی، انسانیت، دانش و تخصص برای سایر کشورها باشند.

صابری پیشرفت کشور را مستلزم تلاش دانشگاهیان دانست و گفت: رشد تحصیلات تکمیلی یکی از راهکارهای مهم برای رفع مشکلات و تنگناهای پیش روی کشور است.

استاندار بر بسترسازی امکانات و زیرساخت ها برای پیوند دانشگاه و صنعت تاکید کرد و بیان داشت: این پیوند منجر به کسب تجربه عملی دانشجویان و به روز شدن صنعت می شود.

وی بیان کرد: دانشجویان با کسب مهارتهای مختلف در کنار کسب علم می توانند به راحتی جذب بازار کار شوند.

400 دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه یاسوج تحصیل می کنند.