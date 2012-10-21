تعیین نماینده ویژه برای بررسی علت حادثه دانش آموران بروجنی

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار چهارمحال و بختیاری با صدور ابلاغی، نماینده ویژه و بازرسی برای بررسی علت حادثه دانش آموزان بروجنی تعیین کرد.

متن ابلاغ علی اصغر عنابستانی به شرح ذیل است:

محمود عیدی

معاون محترم هماهنگی امور عمرانی

احتراماً با توجه به وقوع حادثه دلخراش واژگونی اتوبوس راهیان نور و کشته و مجروح شدن تعداد زیادی از هم استانی های عزیز که واقعه تأسف انگیزی بود و با عنایت به این که در طول چهار سال گذشته این چندمین حادثه از این نوع در استان می باشد، به شما مأموریت داده می شود به عنوان نماینده ویژه و بازرس ویژه اینجانب با تشکیل کمیته ای حقیقت یاب همه جوانب موضوع و علل و عوامل حادثه را با دقت و ریزبینی بررسی نموده و مقصرین احتمالی را تعیین و ساز و کارهای ادامه بدون حادثه حرکت مقدس راهیان نور را تبیین نمایید و گزارش جامع و کامل آن را جهت اتخاذ تصمیم مناسب و جلوگیری از وقوع چنین فجایع دلخراش به اینجانب ارائه نمایید.

در این زمینه همه عوامل دخیل از جمله سپاه حضرت قمر بنی هاشم(ع)، آموزش و پرورش، نیروی انتظامی، پلیس راه، هلال احمر، اورژانس و سایر دست اندر کاران موظف به همکاری کامل هستند.

بدیهی است تا ارائه این گزارش و تعیین خط مشی آینده همه اعزام های راهیان نور در استان متوقف می شود.