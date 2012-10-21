  1. استانها
  2. کرمانشاه
۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۸:۰۸

عظیمی در گفتگو با مهر:

ارتقای آمادگی نیروهای شرکت کننده از اهداف رزمایش بیت المقدس است

ارتقای آمادگی نیروهای شرکت کننده از اهداف رزمایش بیت المقدس است

کرمانشاه – خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه گفت: ارتقای آمادگی نیروها و قدرت نمایی نظامی از اهداف رزمایش بیت المقدس است.

سردار محمد نظر عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص رزمایش بیت المقدس گفت: رزمایش بیت المقدس یک رزمایش  بزرگ دفاعی - امنیتی است، که از صبح یکشنبه 30 مهر ماه سال جاری در محل تنگه کنشت کرمانشاه آغاز شده و به مدت دو روز ادامه دارد.

وی افزود: از جمله اهداف برگزاری چنین رزمایش هایی ارتقای آمادگی رزم گردان های حاضر و هماهنگ کردن آنها جهت انجام ماموریت های محوله در زمان های مختلف و بحرانی است.

وی ادامه داد: ستون کشی و استقرار نیروهای نظامی و انجام تمرینات از جمله برنامه های اولین روز این رزمایش است و در روز رزمایش شاهد اجرای برنامه های اصلی و اندیشیده شده خواهیم بود.

عظیمی گفت: برگزاری صبحگاه با حضور با حضور سرداران و فرماندهان و مسئولین استانی از جمله برنامه های تدارک دیده شده برای دومین روز از رزمایش بیت المقدس است.

وی افزود: در ادامه دومین روز رزمایش بیت المقدس شاهد رزمایش دفاعی امنیتی توسط رزم گردان های شرکت کننده نیروی مقدس سپاه خواهیم بود.

وی ادامه داد: مجموعا 10هزار نفر از کرمانشاه و سایر شهرستان های استان کرمانشاه در این رزمایش شرکت کرده اند.

وی از حضور 20 گردان بیت المقدس، پنج گردان امام علی(ع)، پنج گردان امام حسین(ع) و 12 گردان الزهرا در این همایش خبر داد و گفت: امیدواریم با برگزاری این رزمایش شاهد چند برابری توان نیروهای نظامی باشیم و دشمنان نیز بدانند که جمهوری اسلامی ایران با داشتن چنین نیروهایی کوچکترین دلهره را در مقابل تهدیدات آنان به خود راه نخواهد داد.

کد مطلب 1725324

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها