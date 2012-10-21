ارتقای آمادگی نیروهای شرکت کننده از اهداف رزمایش بیت المقدس است

سردار محمد نظر عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص رزمایش بیت المقدس گفت: رزمایش بیت المقدس یک رزمایش بزرگ دفاعی - امنیتی است، که از صبح یکشنبه 30 مهر ماه سال جاری در محل تنگه کنشت کرمانشاه آغاز شده و به مدت دو روز ادامه دارد.

وی افزود: از جمله اهداف برگزاری چنین رزمایش هایی ارتقای آمادگی رزم گردان های حاضر و هماهنگ کردن آنها جهت انجام ماموریت های محوله در زمان های مختلف و بحرانی است.

وی ادامه داد: ستون کشی و استقرار نیروهای نظامی و انجام تمرینات از جمله برنامه های اولین روز این رزمایش است و در روز رزمایش شاهد اجرای برنامه های اصلی و اندیشیده شده خواهیم بود.

عظیمی گفت: برگزاری صبحگاه با حضور با حضور سرداران و فرماندهان و مسئولین استانی از جمله برنامه های تدارک دیده شده برای دومین روز از رزمایش بیت المقدس است.

وی افزود: در ادامه دومین روز رزمایش بیت المقدس شاهد رزمایش دفاعی امنیتی توسط رزم گردان های شرکت کننده نیروی مقدس سپاه خواهیم بود.

وی ادامه داد: مجموعا 10هزار نفر از کرمانشاه و سایر شهرستان های استان کرمانشاه در این رزمایش شرکت کرده اند.

وی از حضور 20 گردان بیت المقدس، پنج گردان امام علی(ع)، پنج گردان امام حسین(ع) و 12 گردان الزهرا در این همایش خبر داد و گفت: امیدواریم با برگزاری این رزمایش شاهد چند برابری توان نیروهای نظامی باشیم و دشمنان نیز بدانند که جمهوری اسلامی ایران با داشتن چنین نیروهایی کوچکترین دلهره را در مقابل تهدیدات آنان به خود راه نخواهد داد.