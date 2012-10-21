قاتل فراری در فارس دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد محمدی در خصوص دستگیری این قاتل فراری گفت: یکسال قبل فردی با هویت مشخص مرتکب یک فقره قتل در خرامه شده و بلافاصله از محل متواری شده بود.



وی افزود: پلیس آگاهی استان پس از وقوع این جنایت اقدامات پلیسی، اطلاعاتی و عملیاتی خود را آغاز کرد.



معاون هماهنگ‌کننده فرماندهی انتظامی فارس ادامه داد: ماموران بعد از گذشت یکسال کارهای پلیسی محل اختفای قاتل شناسایی و با انجام یک عملیات غافلگیرانه این قاتل فراری دستگیر کردند.



سرهنگ محمدی بیان کرد: این متهم پس از انتقال به پلیس آگاهی در تحقیقات اولیه به بزه انتسابی اعتراف و انگیزه خود را مسائل و مشکلات خانوادگی و رفتار های ناشایست خانواده عنوان کرد.



وی گفت: این فرد دارای هفت فقره سابقه کیفری از جمله ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو، شرب خمر، ایراد صدمه و تخریب عمدی، فحاشی، توهین، اعتیاد و نگهداری مواد مخدر(هروئین) است.