قاتل فراری در فارس دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد محمدی در خصوص دستگیری این قاتل فراری گفت: یکسال قبل فردی با هویت مشخص مرتکب یک فقره قتل در خرامه شده و بلافاصله از محل متواری شده بود.
وی افزود: پلیس آگاهی استان پس از وقوع این جنایت اقدامات پلیسی، اطلاعاتی و عملیاتی خود را آغاز کرد.
معاون هماهنگکننده فرماندهی انتظامی فارس ادامه داد: ماموران بعد از گذشت یکسال کارهای پلیسی محل اختفای قاتل شناسایی و با انجام یک عملیات غافلگیرانه این قاتل فراری دستگیر کردند.
سرهنگ محمدی بیان کرد: این متهم پس از انتقال به پلیس آگاهی در تحقیقات اولیه به بزه انتسابی اعتراف و انگیزه خود را مسائل و مشکلات خانوادگی و رفتار های ناشایست خانواده عنوان کرد.
وی گفت: این فرد دارای هفت فقره سابقه کیفری از جمله ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو، شرب خمر، ایراد صدمه و تخریب عمدی، فحاشی، توهین، اعتیاد و نگهداری مواد مخدر(هروئین) است.
شیراز - خبرگزاری مهر: معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی فارس از دستگیری یک قاتل فراری در شیراز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد محمدی در خصوص دستگیری این قاتل فراری گفت: یکسال قبل فردی با هویت مشخص مرتکب یک فقره قتل در خرامه شده و بلافاصله از محل متواری شده بود.
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