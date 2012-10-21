شرکت 3400 نفر در آزمون سنجش مهارت فنی و حرفه ای خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سپاهی در این خصوص اظهارداشت: کارآموزان و متقاضیان سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای در ۱۷۰حرفه، در روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۷و ۲۸مهرماه در سراسر استان در آزمون کتبی شرکت کردند.

رئیس اداره سنجش و ارزشیابی آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی با بیان اینکه آزمون سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای به صورت هماهنگ کشوری از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه ای برگزار می شود،گفت: این آزمون در قالب کارآموزان مراکز آموزشی، آموزشگاههای آزاد بخش خصوصی، کارگران و شاغلین بخش صنعت ساختمان و تفاهم نامه های آموزشی، برگزار شده است.

وی ادامه داد: این آزمون در شش حرفه همسان و ۱۶۴حرفه غیرهمسان در ۹حوزه امتحانی، در شهرستانهای استان خراسان جنوبی برگزار شد.

سپاهی در خصوص تعداد ثبت نام شده کنندگان در این آزمون گفت: از مجموع سه هزار و 400نفر شرکت کننده، ۱۳۲۸نفر مرد و دو هزار و 71 نفر زن در آزمون شرکت کرده اند.

رئیس اداره سنجش و ارزشیابی آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی درخصوص نحوه اعلام نتایج آزمون های گفت: نتایج این آزمون دومآبان ماه از طریق مراکز آموزشی و آموزشگاههای آزاد، اعلام می شود.