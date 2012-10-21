  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۷:۵۶

سپاهی خبر داد:

شرکت 3400 نفر در آزمون سنجش مهارت فنی و حرفه ای خراسان جنوبی

شرکت 3400 نفر در آزمون سنجش مهارت فنی و حرفه ای خراسان جنوبی

بیرجند – خبرگزاری مهر: رئیس اداره سنجش و ارزشیابی آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی از شرکت سه هزار و 400 نفر در آزمون متقاضیان سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سپاهی  در این خصوص اظهارداشت: کارآموزان و متقاضیان سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای در ۱۷۰حرفه، در روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۷و ۲۸مهرماه  در سراسر استان در آزمون کتبی شرکت کردند.

رئیس اداره سنجش و ارزشیابی آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی با بیان اینکه آزمون سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای به صورت هماهنگ کشوری از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه ای برگزار می شود،گفت: این آزمون در قالب کارآموزان مراکز آموزشی، آموزشگاههای آزاد بخش خصوصی، کارگران و شاغلین بخش صنعت ساختمان و تفاهم نامه های آموزشی، برگزار شده است.

 وی ادامه داد: این آزمون در شش حرفه همسان و ۱۶۴حرفه غیرهمسان در ۹حوزه امتحانی، در شهرستانهای استان خراسان جنوبی برگزار شد.

سپاهی در خصوص تعداد ثبت نام شده کنندگان در این آزمون گفت: از مجموع سه هزار و 400نفر شرکت کننده، ۱۳۲۸نفر مرد و دو هزار و 71  نفر زن در آزمون شرکت کرده اند.

رئیس اداره سنجش و ارزشیابی آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی درخصوص نحوه اعلام نتایج آزمون های گفت: نتایج این آزمون دومآبان ماه از طریق مراکز آموزشی و آموزشگاههای آزاد، اعلام می شود.

کد مطلب 1725326

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها