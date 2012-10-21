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۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۷:۵۱

امینی خبر داد:

رشد 20 درصدی تولیدات مرکبات در آمل

رشد 20 درصدی تولیدات مرکبات در آمل

آمل - خبرگزاری مهر: مدیر جهادکشاورزی آمل گفت: میزان تولید مرکبات شهرستان از رشد 20 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار بوده است.

سید مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر، سطح زیر کشت باغ های مرکبات این شهرستان را سه هزار و 567 هکتار اعلام کرد و ادامه داد: از این میزان بیش از دو هزار و700 هکتار باغ درختان بارور و بقیه  نهال در حال رشد است.

وی افزود:  پرتقال، نارنگی، گریب فروت ، لیمو و نارنج  از انواع درختان مرکبات در شهرستان آمل است.
 
مدیر جهاد کشاورزی آمل، ازباغداران این شهرستان خواست  با بکارگیری توصیه های فنی کارشناسان و نظارت مستمر واحد باغبانی این مدیریت، میزان تولید مرکبات را افزایش دهند.
 
امینی افزود: برداشت رقم زودرس نارنگی از باغ های شهرستان در نیمه دوم مهرماه آغاز و برداشت پرتقال از اواسط آبان ماه وارد بازار می شود.
 
مدیر جهاد کشاورزی آمل، از پیش بینی تولید حدود 43 هزار  تن انواع مرکبات امسال از سطح باغ های مرکبات این شهرستان خبر داد.
 
امینی گفت: پیش بینی می شود میزان تولید مرکبات از باغ های آمل امسال حدود 20 درصد افزایش داشته باشد.
 
وی افزود: برداشت مرکبات از نیمه دوم مهرماه از سطح باغ های شهرستان آمل آغاز شده و همچنان دامه دارد.
 
شهرستان آمل از مناطق مهم مازندران در تولید مرکبات است.
 
کد مطلب 1725327

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