نمایشگاه عکس اسناد ۳۰ مهر همدان گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه ۱۰۰ قطعه سند شامل عکس‌های رخداد ۳۰ مهر همدان، قیام این روز توسط دانش‌آموزان و اسناد روزنامه‌ای موجود از این روز به تصویر کشیده شده است.

این عکس‌ها و اسناد ۳۰ مهر با همکاری دستگاه‌هایی از جمله آموزش و پرورش، ثبت احوال، اسناد ملی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و اقشار مختلف مردم جمع‌آوری شده است تا در این نمایشگاه برای تبیین و روشنگری مورد استفاده سایر افراد قرار گیرد

هدف از برگزاری این نمایشگاه توجه دادن اقشار مختلف به مردم به ابعاد عمیق این رویداد حماسی بر اساس مستندات موجود از این روز عنوان شده است.

رونمایی از عنوان کتابخانه۳۰ مهر در کوی خضر همدان

همزمان با برگزاری همایش 30 مهر در همدان، کتابخانه «شهدا» واقع در کوی خضر همدان به عنوان «شهدای ۳۰ مهر» تغییر نام یافت.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان همدان بعدازظهر یکشنبه در این مراسم اظهار داشت: با توجه به مصوبه‌ ستاد ۳۰ مهر یکی از کتابخانه‌های همدان به عنوان «۳۰ مهر» تغییرنام داد.

ارشاد استعدادی با بیان اینکه این تغییر نام به این معنا نیست که نام قبلی دارای برکت و ارزش نبوده است، عنوان کرد: با توجه به بخشنامه‌ نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور امکان تغییر نام کتابخانه‌هایی که تشابه اسمی دارند، وجود دارد.

وی افزود: در شهرستان همدان دو کتابخانه مزین به نام «شهدا» بود که طبق دستورالعمل ابلاغی باید نام یکی از آنها تغییر می یافت.

وی گفت: با این وصف موضوع و حماسه ۳۰ مهر بهانه ای شد که کتابخانه کوی خضر که به نام شهدا نامگذاری شده بود به عنوان «شهدای حماسه ۳۰ مهر» شناخته شود.