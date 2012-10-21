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۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۷:۴۴

زجاجی با مهر مطرح کرد:

41 درصد زندانیان تحت درمان اعتیاد در قزوین مشغول به کار شدند

41 درصد زندانیان تحت درمان اعتیاد در قزوین مشغول به کار شدند

قزوین- خبرگزاری مهر: مسئول بهداشت و درمان اداره کل زندانهای قزوین گفت: 41 درصد از زندانیان تحت درمان اعتیاد، در استان اشتغال بکار دارند.

 محمد زجاجی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با راه اندازی کلینیک های تخصصی درمان دارویی اعتیاد، تمامی زندانیان متقاضی تحت پوشش متادون درمانی قرار دارند.

وی کیفی سازی و نظارت فنی وعلمی بر فعالیتهای کلینیک های ترک اعتیاد زندانها را اولویت برنامه سال جاری واحد بهداشت و درمان ذکر کرد و گفت: با واگذاری طرح متادون درمانی به بخش خصوصی، این مهم محقق شده و روند درمان معتادین شرکت کننده در این طرح به طور مستمر ارزیابی می شوند.

مسؤل بهداشت و درمان اداره کل زندانهای قزوین یادآورشد:‌ مشارکت بخش خصوصی در روند درمان اعتیاد موفقیت آمیز بوده و زندانیان شرکت کننده در این طرح، هزینه های درمانی خود را پوشش می دهند.

وی تصریح کرد:‌ در شرایط کنونی، مشارکت بخش خصوصی روند اجرای این طرح را تسهیل کرده و بر اساس پروتکل های درمانی فعالیت دارد.

زجاجی همچنین به سایر اقدامات در بخش سلامت زندانیان اشاره کرد و گفت: علاوه بر حضور تیم های تخصصی در بخش خصوصی، روان شناسان و روان پزشکان مجرب در سایر طرح های درمانی حضوری فعال دارند.

این مسئول بیان کرد: در سراهای سلامت اجرای طرح های روان درمانی باعث افزایش مدت زمان پاکی در مددجویان شده و وسوسه سوء مصرف مواد مخدر را در آنها از بین برده است.

مسئول بهداشت و درمان اداره کل زندانهای قزوین تأکید کرد: همه فعالیت های بهداشت و درمان در این بخش با هدف بازگشت سعادتمندانه زندانیان به جامعه بوده و بررسی ها نشان می دهد میزان ارتکاب جرم در افراد تحت پوشش طرح های روان درمانی و متادون درمانی کاهش داشته است.

وی تصریح کرد: زندانیان شرکت کننده در طرح درمان نگهدارنده متادون، پس از آزادی نیز در کلینیک تخصصی مرکز مراقبت بعد از خروج تحت پوشش درمان بوده و از خدمات ویژه مددکاری اجتماعی نیز بهره مند می شوند.

مسئول بهداشت و درمان اداره کل زندانهای قزوین گفت: زندانیانی که در طرحهای درمان کننده اعتیاد شرکت داشته وخروج موفقیت آمیز دارند از تسهیلات ویژه ای بهره مند خواهند شد.

کد مطلب 1725329

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