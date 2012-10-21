اظهارات بهمنی و حسینی در جلسه بررسی سئوال از رئیس جمهور

غلامرضا اسداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جلسه امروز کمیسیون برنامه و بودجه برای بررسی سئوال از رئیس جمهور گفت: وزیران اقتصاد، صنعت ، معدن تجارت و رئیس کل بانک مرکزی و معاون پارلمانی رئیس جمهور برای پاسخگویی به نماینده سئوال کنندگان از رئیس جمهور در کمیسیون برنامه و بودجه حاضر شدند.

نماینده مردم تربت جام در مجلس شورای اسلامی افزود: عوض حیدرپور نماینده مردم شهرضا به نمایندگی از سئوال کنندگان در خصوص وضعیت ارز و نرخ واقعی ارزی که به خزانه واریز شده و نرخ فروش ارز و همچنین وضعیت واردات گندم از وزیران حاضر در جلسه سئوال کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وزیر اقتصاد در این جلسه توضیحاتی را در خصوص در آمد های ارزی و در آمد ریالی که از این طریق به خزانه واریز شده است به کمیسیون ارائه داد.

وی افزود: رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که از سال گذشته تا تیر ماه امسال ارز 1226 تومانی به واردکنندگان برای واردات ارائه شده است و هیچ مابه تفاوتی از فروش ارز عاید بانک مرکزی نشده است.

اسداللهی تصریح کرد: وزیر اقتصاد نیز تاکید کرد تا به حال معادل ارزی که به خزانه وارد شده بر مبنای ارز 1226 تومانی بوده و ما به تفاوتی در این زمینه وجود نداشته است. همچنین واردات مربوط به مواد اولیه کارخانجات و صنایع بوده است.

وی افزود: وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در ادامه این جلسه در خصوص واردات گندم توضیحاتی را ارائه داد.