  1. سیاست
۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۷:۴۸

گزارش ویژه مهر از مجلس؛

اظهارات بهمنی و حسینی در جلسه بررسی سئوال از رئیس جمهور

اظهارات بهمنی و حسینی در جلسه بررسی سئوال از رئیس جمهور

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور بهمنی،حسینی و غضنفری در جلسه بررسی سئوال از رئیس جمهور گفت: در این جلسه وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی توضیحاتی را در خصوص نرخ فروش ارز و واردات ارائه دادند و گفتند هیچ مابه التفاوتی از فروش ارز عاید بانک مرکزی نشده است.

غلامرضا اسداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جلسه امروز کمیسیون برنامه و بودجه برای بررسی سئوال از رئیس جمهور گفت: وزیران اقتصاد، صنعت ، معدن تجارت و رئیس کل بانک مرکزی و معاون پارلمانی رئیس جمهور برای پاسخگویی به نماینده سئوال کنندگان از رئیس جمهور در کمیسیون برنامه و بودجه حاضر شدند.

نماینده مردم تربت جام در مجلس شورای اسلامی افزود: عوض حیدرپور نماینده مردم شهرضا به نمایندگی از سئوال کنندگان در خصوص وضعیت ارز و نرخ واقعی ارزی که به خزانه واریز شده و نرخ فروش ارز و همچنین وضعیت واردات گندم از وزیران حاضر در جلسه سئوال کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وزیر اقتصاد در این جلسه توضیحاتی را در خصوص در آمد های ارزی و در آمد ریالی که از این طریق به خزانه واریز شده است به کمیسیون ارائه داد.

وی افزود: رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که از سال گذشته تا تیر ماه امسال ارز 1226 تومانی به واردکنندگان برای واردات ارائه شده است و هیچ مابه تفاوتی از فروش ارز عاید بانک مرکزی نشده است.

اسداللهی تصریح کرد: وزیر اقتصاد نیز تاکید کرد تا به حال معادل ارزی که به خزانه وارد شده بر مبنای ارز 1226 تومانی بوده و ما به تفاوتی در این زمینه وجود نداشته است. همچنین واردات مربوط به مواد اولیه کارخانجات و صنایع بوده است.

وی افزود: وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در ادامه این جلسه در خصوص واردات گندم توضیحاتی را ارائه داد.

کد مطلب 1725330

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