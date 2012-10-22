آغاز ثبت نام آرم طرح ترافیک / اعلام اسامی واجدین شرایط تا پایان آذر ماه

وحید نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر این که حتی یک آرم طرح ترافیک بدون ثبت نام اینترنتی صادر نمی شود اظهار داشت : تمامی مراحل ثبت نام اعم از فرم ثبت نام، پرداخت اینترنتی عوارض شهرداری و کنترل معاینه فنی آنلاین انجام می شود .همچنین برای دریافت مجوز طرح ترافیک داشتن برگه معاینه فنی، عوارض شهرداری و عدم خلافی برای تمام خودروها الزامی است، خودروهایی که به مراکز معاینه فنی مراجعه کرده و برگه دریافت می کنند، از طریق سایت ستاد معاینه فنی و اطلاعات عوارض شهرداری نیز از طریق لینک عوارض قابل کنترل و دسترسی است.

وی با اشاره به سهمیه آرم طرح ترافیک خبرنگاران گفت: سهمیه خبرنگاران نیز تنها با ثبت نام اینترنتی ارایه می شود و در حال حاضر نامه تمامی رسانه‌های عمومی، روزنامه‌ها و سایت‌ها تهیه شده و بزودی برای مدیران عامل و مدیران مسئول آنها ارسال می‌شود و این افراد مکلفند در مهلت تعیین شده نسبت به اعلام اسامی خبرنگاران خود و کد پیگیری آنها به سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران همانند سال گذشته اقدام کرده تا سامانه برای ثبت‌نام تکمیلی این افراد باز شود.

معاون اجرایی سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران بابیان این که مجوز روزانه و هفتگی در سال آینده افزایش پیدا می کند گفت: سهمیه آرم طرح ترافیک سال 92 نیز مانند سال گذشته 98 هزار و 200 فقره است که از این تعداد بالغ بر 70 درصد به ارگان های دولتی وسهمیه بگیران، حمل ونقل عمومی، وانت بارها و جانبازان ارائه خواهد شد و 30درصد نیز اشخاص حقیقی هستند .

به گفته نوروزی تشخیص واجد شرایط بودن متقاضیان از طریق نرم افزار انجام می شود و نتایج نیز از طریق سایت شهرداری تهرانTehran.ir تا پایان آذرماه اعلام می شود.