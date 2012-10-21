اجرای21 طرح عمرانی آموزشی و پرورشی در آمل

حمید محمد نسب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این طرح ها شامل مقاوم سازی و بهسازی مدارس، ساخت استخرهای شنای دانش آموزان و نمازخانه ها است.

وی افزود: دو واحد آموزشی با همکاری خیران شهرستان و ازمحل اعتبارهای ملی شامل دبستان شهید مفتاح و دبیرستان شهید ملک زاده آمل در آبان ماه بهره برداری خواهد شد.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره آموزش و پرورش آمل اضافه کرد: پیش از آغاز سال تحصیلی جدید نیز با 870 میلیون ریال اعتبار تجهیزات میز و نیکمت و اداری برخی از مدارس این شهرستان نوسازی و بازسازی شد.

محمدنسب، به اجرای موفق طرح هجرت سه سال امسال در مدارس این شهرستان اشاره کرد و گفت: این طرح در52 مدرسه شهرستان آمل با بکارگیری بیش از هزار و 300 نیروی بسیجی اجرا شد.

وی افزود: در این طرح دو میلیارد و 240 میلیون ریال اعتبار دولتی و مشارکت مردمی به مدارس مجری طرح اختصاص داده است.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره آموزش و پرورش آمل به فراهم شدن سرویس های مدارس برای دانش آموزان شهری وروستایی این شهرستان اشاره کرد.

وی بیان داشت: با همکاری سازمان مدیریت تاکسرانی شهرداری آمل هزار 100 سرویس مدارس شامل تاکسی و ون بکارگیری شده و همایش توجیهی و آموزشی با همکاری راهنمایی ورانندگی شهرستان برای موارد ایمنی رانندگان برگزار خواهد شد.