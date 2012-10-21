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۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۷:۴۲

محم نسب خبر داد:

اجرای21 طرح عمرانی آموزشی و پرورشی در آمل

اجرای21 طرح عمرانی آموزشی و پرورشی در آمل

آمل - خبرگزاری مهر: معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره آموزش و پرورش آمل، از اجرای 21 طرح عمرانی در زمینه ساخت و توسعه فضاهای آموزشی و ورزشی ویژه دانش آموزان توسط این اداره در شهرستان خبر داد.

حمید محمد نسب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این طرح ها شامل مقاوم سازی و بهسازی مدارس، ساخت استخرهای شنای دانش آموزان و نمازخانه ها است.

وی افزود: دو واحد آموزشی با همکاری خیران شهرستان و ازمحل اعتبارهای ملی شامل دبستان شهید مفتاح و دبیرستان شهید ملک زاده آمل در آبان ماه بهره برداری خواهد شد.
 
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره آموزش و پرورش آمل اضافه کرد: پیش از آغاز سال تحصیلی جدید نیز با 870 میلیون ریال اعتبار تجهیزات میز و نیکمت و اداری برخی از مدارس این شهرستان نوسازی و بازسازی شد.
 
محمدنسب، به اجرای موفق طرح هجرت سه سال امسال در مدارس این شهرستان اشاره کرد و گفت: این طرح در52 مدرسه شهرستان آمل با بکارگیری  بیش از هزار و 300 نیروی بسیجی اجرا شد.
 
وی افزود: در این طرح دو میلیارد و 240 میلیون ریال اعتبار دولتی و مشارکت مردمی به مدارس مجری طرح اختصاص داده است.
 
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره آموزش و پرورش آمل به فراهم شدن سرویس های مدارس برای دانش آموزان شهری وروستایی این شهرستان اشاره کرد.
 
وی بیان داشت: با همکاری سازمان مدیریت تاکسرانی شهرداری آمل هزار 100 سرویس مدارس شامل تاکسی و ون بکارگیری شده و همایش توجیهی و آموزشی با همکاری راهنمایی ورانندگی شهرستان برای موارد ایمنی رانندگان برگزار خواهد شد.
کد مطلب 1725333

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