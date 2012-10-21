کاندیداهای مطرح شده در رسانه ها مربوط به موتلفه نیستند/ تمایلی برای دبیرکلی ندارم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب موتلفه اسلامی عصر امروز در حاشیه مراسم ختم آیت الله انواری در جمع خبرنگاران درباره فعالیت تشکل متبوعش در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری و اینکه چه زمان نامزد مستقل موتلفه معرفی خواهد شد اظهار داشت: فعلا موتلفه اسلامی وارد مصادیق انتخابات آینده نشده است و معتقدیم مطرح کردن مصداق ها در حال حاضر زودرس است. اگر کسی از قول موتلفه نامزدی را معرفی کرده باشد به هیچ وجه مربوط به موتلفه نیست و نظر شخصی این افراد است.

حبیبی با بیان اینکه موتلفه اسلامی به عنوان یکی از باسابقه ترین تشکل های سیاسی انتخابات را رصد می کند افزود: در انتخابات ریاست جمهوری دو احتمال وجود دارد. احتمال اول اینکه ما با اصولگرایان اجماع کنیم و به وحدت برسیم و احتمال دوم آنکه نامزد مستقل خود را معرفی کنیم.

وی گفت: به هر حال ما باید به عنوان یک تشکل نامزد داشته باشیم که با اصولگرایان دیگر در خصوص ائتلاف صحبت کنیم و احتمال اینکه موتلفه مستقل وارد عرصه انتخابات شود وجود ندارد.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی افزود: اما اگر اصولگرایان نتوانند به ائتلاف واحدی دست بیابند موتلفه نامزد خود را معرفی خواهد کرد.

حبیبی در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره اینکه نامه اخیر رئیس جمهور به رئیس قوه قضائیه برای بازدید وی از زندان اوین را چگونه ارزیابی می کنید؟ افزود: بنده این نامه را خواندم و معتقدم ما در حال حاضر مسائل بسیار مهمتری داریم. مردم گرفتاری های زیادی دارند و باید مدیران اولویت هایی را برای پرداختن به مسائل قائل شود. از این رو معتقدم بازدید رئیس جمهور از زندان اوین در اولویت قرار ندارد.

عضو ارشد جبهه پیروان خط امام و رهبری تاکید کرد: بازدید رئیس جمهور از زندان اوین موضوع اصلی کشور نیست. الان ما با مشکلات عدیده اقتصادی روبرو هستیم و مسئولان اجرایی باید در این زمینه بیشتر متمرکز شوند.

وی همچنین در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر درباره اینکه دبیر کل جدید موتلفه اسلامی چه زمانی مشخص می شود و آیا این احتمال می رود که دیگر شما دبیرکل این حزب سیاسی نشوید افزود: بنده در جلسه اخیر شورای مرکزی در این باره اظهارنظر کرده ام و به دوستان گفتم که تمایلی برای پذیرش دبیر کلی این حزب ندارم و انتظار دارم اعضای دیگر این سمت را برعهده بگیرند.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی درباره اینکه آیا این گفته شما به منزله آن است که دبیر کل حزب موتلفه اسلامی نمی شوید گفت: همانطور مطرح کردم تمایلی برای پذیرش دبیرکلی حزب موتلفه ندارم البته اعضای شورای مرکزی باید تصمیم نهایی را اتخاذ کنند.