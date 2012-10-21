به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیران عضو کمیسیون اقتصاد بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده(۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم -مصوب ۱۳۶۶- تصویب کرد؛ مبالغی که از سوی شرکتهای بیمه تجاری بابت ده درصد(۱۰%) از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد در اجرای احکام مقرر در قوانین بودجه سالهای ۱۳۸۷ و بعد از آن به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف(۱۶۰۱۱۱)مندرج در قوانین مذکور و مبالغی که در اجرای حکم بند(ب) ماده(۳۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه -مصوب ۱۳۸۹- به حساب درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز شده یا می شود، به ترتیب از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده(۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سالهای ۱۳۸۷ به بعد و عملکرد سال ۱۳۹۰ و پس از آن محسوب خواهد شد.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

