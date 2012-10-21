به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیران عضو کمیسیون اقتصاد بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده(۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم -مصوب ۱۳۶۶- تصویب کرد؛ مبالغی که از سوی شرکتهای بیمه تجاری بابت ده درصد(۱۰%) از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد در اجرای احکام مقرر در قوانین بودجه سالهای ۱۳۸۷ و بعد از آن به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف(۱۶۰۱۱۱)مندرج در قوانین مذکور و مبالغی که در اجرای حکم بند(ب) ماده(۳۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه -مصوب ۱۳۸۹- به حساب درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز شده یا می شود، به ترتیب از مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده(۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سالهای ۱۳۸۷ به بعد و عملکرد سال ۱۳۹۰ و پس از آن محسوب خواهد شد.
با تصویب هیئت وزیران، مبالغی که از سوی شرکتهای بیمه تجاری و اجرای حکم بند(ب) ماده (۳۷) قانون برنامه پنجم توسعه واریز شده یا می شود، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب خواهد شد.
این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
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