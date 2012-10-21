بهترین جهیزیه برای عروس مجهز بودن به علم و ادب و اخلاق نیکو است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر ناصری عصر یکشنبه در مراسم جشن گلریزان برای تهیه جهیزیه نوعروسان محروم شهرستان بابل اظهار داشت: قیمت برخی از اقلام در مدت زمان کوتاه در جامعه افزایش چشمگیری داشته که مشکلات زیادی را برای خانواده ها به وجود آورده است.

وی افزود: جهیزیه در حد متوسط لازم بوده ولی متاسفانه برخی از نوعروسان با توجه به گرانی افسار گریخته ای که امروز در جامعه حاکم است، به دنبال وسایلی هستند که هرگز در طول زندگی مورد استفاده قرار نمی دهند.

نماینده مردم بابل درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مهریه های زیاد فتنه انگیز است، گفت: عدم اعتماد عروس و داماد سبب افزایش سکه برای مهریه می شود و متاسفانه بر این باورند که افزایش سکه دل آنها را پیوند خواهد داد.

ناصری با اشاره به اینکه بهترین جهیزیه برای عروس، مجهز بودن به علم و ادب، اخلاق نیکو، فرهنگ و هنر است، تصریح کرد: تعهد و تقدس در بین خانواده ها کمرنگ شده و این موضوع آسیب های زیادی را برخانواده ها وارد کرده است.

وی با بیان اینکه کانون خانواده ها در غرب پاشیده شده و با رشد منفی نسل رو به انقراض است، ادامه داد: افسردگی و بحران روحی غرب رو به افزاش است.