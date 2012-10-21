6 میلیارد ریال از مطالبات اوقاف خراسان جنوبی وصول شد

به گزارش خبرگزاری مهر،حجت الاسلام محمد طاهر گرایلی گفت: از ابتدای سال 90 تا کنون مبلغ شش میلیارد ریال از مطالبات موقوفات استان از نهادهای دولتی و عموم مردم وصول شد.

وی افزود: این مطالبات از سالهای گذشته بوده و طبق نیات واقفین خیراندیش هزینه می شود و در حقیقیت واقفان که به انواع نیازهای اجتماعی جامعه نظر داشته اند این عواید به متن جامعه برگشت خواهد کرد.

گرایلی افزود: یکی از وظایف اوقاف وصول مطالبات موقوفات می باشد و طبق ماده 16 آئین نامه اجرائی قانون اوقاف،متولی موظف است نسبت به وصول مطالبات موقوفه به موقع اقدام کند.

مدیرکل اوقاف خراسان جنوبی گفت: استان خراسان جنوبی دارای شش هزارموقوفه است که اکثر نیات واقفین خیراندیش برای اقامه عزا در ایام محرم و صفر برای سید و سالار شهیدان حضرت سیدالشهداء (ع) است.

رسانه‌ ها در معرفی وقف نقش مؤثری دارند

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی با بیان اینکه بیشتر مردم با وقف آشنایی ندارند، گفت: رسانه ‌ها نقش مؤثر و ‌بسزایی در معرفی وقف به مردم دارند.

حجت‌ الاسلام محمد طاهر گرایلی اظهار کرد: رسانه‌ ها باید با ابزار و امکانات رسانه ‌ای خود مردم را با سنت حسنه وقف بیشتر آشنا کنند.

وی با اشاره به اینکه هنوز عده‌ ای تبعات منفی وقف را بازگو می ‌کنند، افزود: در زمان حکومت پهلوی و طاغوت رفتار بدی با وقف شده است تا چهره وقف را مخدوش کنند و هنوز هم این موضوع در برخی شهرها وجود دارد یا در بعضی موارد عملکردها سبب می ‌شود گرایش به سمت این موضوع بیشتر شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی تصریح کرد: سیاست کلی اداره اوقاف و امور خیریه این است که با مردم مدارا کنیم و رفتار خوبی داشته باشیم و موقوفات را به خوبی و با کمک مردم مدیریت کنیم و امانت ‌دار خوبی نیز برای مردم باشیم.

گرایلی با بیان اینکه بیشتر مردم با وقف آشنایی ندارند، اظهار کرد: رسانه‌ ها نقش موثر و بسزایی در معرفی وقف به مردم دارند و مردم نیز باید احکام، آثار و برکات وقف را بدانند چون اگر نسبت به این موضوع مطلع شوند به این سنت حسنه و خدایی ترغیب و تشویق می‌ شوند.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تا کنون 48 فقره موقوفه داشتیم، گفت: از سال گذشته اقبال مردم خراسان جنوبی به وقف اموال رشد خوبی داشته به طوری که در سال 89 در استان 22 موقوفه جدید و در سال گذشته 73 وقف جدید به وقوع پیوسته است.