میرزا مراد پیرو در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اقدام غیرقانونی قطع شبکه های ماهواره ای صدا و سیمای ایران بر خلاف عرف بین المللی در دنیای رسانه ای است که به منظور اعمال کنترل پیام و جلوگیری از اطلاع رسانی شفاف از سوی دشمنان انجام شده است.

وی افزود: تحریم شبکه های برون مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران توسط عوامل استکبار جهانی به دلیل جلوگیری از افشاگری های ایران از اقدامات مجرمانه آنان در سطح منطقه و جهان است.

وی با اشاره به اینکه شبکه های برون مرزی ایران اسلامی به دلیل چند زبانه بودن دارای حوزه نفوذ زیادی در جهان هستند، تاکید کرد: رسانه های برون مرزی ایران اسلامی در حوادث سوریه و سایر تحولات منطقه ای و جهانی خیلی اثرگذار بوده است.

فرماندار سرپل ذهاب ادامه داد: شبکه های ماهواره ای ایران اسلامی اخبار و واقعیات منطقه و جهان را با دقت و در اسرع وقت براساس واقعیت ها برای مردم عدالت خواه و جویای حقیقت جهان منعکس می کردند.

پیرو تصریح کرد: افشاگری ماهیت دنیای استکباری و حضور موثر رسانه ای ایران در سطح دنیا از ثمرات فعالیت های شبکه های برون مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است که موجب برانگیخته شدن خشم دشمنان شد.

وی با اشاره به اینکه دنیای استکبار با این قبیل اقدامات به هدفش نخواهد رسید، بر لزوم استفاده از سایر ابزارهای مجازی برای رساندن پیام انقلاب اسلامی به ملت های مظلوم جهان تاکید کرد و گفت: تحریم تبادل اطلاعات و جلوگیری از انتقال و انعکاس پیام ملت و دولت ایران نمی تواند مانع از انعکاس اهداف نظام اسلامی شود.

پیرو خاطرنشان کرد: مسوولان برای ادامه اهداف رسانه ای خود نسبت به فراهم کردن امکانات مورد نیاز و حضور گسترده در دنیای ارتباطات تلاش کنند.