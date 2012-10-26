بازپخش سریال "خانه سبز" بدون اجازه است/ شرعا راضی نیستم

بیژن بیرنگ برنامهساز و یکی از کارگردانهای سریال به یادماندنی "خانه سبز" در توضیح دلایل عدم رضایتش از بازپخش این سریال به خبرنگار مهر، گفت: در ابتدا باید بگویم از اینکه مردم بار دیگر این سریال را میبینند خشنود و راضی هستم و از صمیم قلب خوشحالم اما از لحاظ مادی و معنوی از صداوسیما بهعنوان رسانه ملی گلهمندم چراکه حقوق مادی و معنوی صاحب اثر در پخش مجدد نادیده گرفته شدهاست.
یکی از کارگردانهای سریال به یادماندنی "خانه سبز" در ادامه با اشاره به این مطلب که بارها از این موضوع گله کردهاست گفت: هنگام پخش سریال همسران به شیوههای مختلف از بازپخش این سریال بدون درنظر گرفتن حقوق مادی، از طریق رسانههای مختلف شکایت کردم اما این شکایتها به جایی نرسید.
وی در ادامه افزود: متأسفانه این گلهمندیها به نتیجهای نرسید و هم اکنون شاهد هستم که سریال خانه سبز هم از یک شبکه ماهوارهای و "مجید دلبندم" از شبکه دوم سیما با همان رویکرد در حال بازپخش است.
خانه سبز را با دقیقهای 80 هزار تومان ساختیم
بیژن بیرنگ در ادامه صحبتهای خود به هزینه صرف شده برای تولید این مجموعه اشاره کرد و گفت: زمانی که سریال خانه سبز را ساختم طبق تعرفه ساخت سریال، من و مسعود رسام با دقیقهای 80 هزارتومان این اثر را که هنوز پس از گذشت این همه سال ویترین تلویزیون است، ساختیم.
وی افزود: به خوبی به یاد دارم که این سریال قرار بود در 26 قسمت ساخته شود اما من و رسام تصمیم گرفتیم در 21 قسمت بسازیم چون به این نتیجه رسیده بودیم بیش از این کیفیت کار را پایین میآوردیم در حالی که در آن زمان میتوانستیم پنج قسمت اضافهتر بسازیم و به تبع، دستمزد بیشتری بگیریم اما این کار را نکردیم.
این برنامهساز تلویزیونی در ادامه افزود: سریال مجید دلبندم هم همین شرایط را داشت. خوب یادم هست پنج قسمت از این سریال را ساختیم و با رسام به این نتیجه رسیدیم که اگر دستهای عروسک درازتر باشد قطعا زیباتر خواهد بود، از همینرو تمام آن پنج قسمت را با هزینه شخصی خود دور ریختیم و دست عروسک را درازتر کردیم تا کار بهتر شود.
هزینهای جداگانه برای بازپخش مجموعهها باید پرداخت شود
وی در ادامه افزود: با وجود همه این مشکلات سریال ساختیم و در آن زمان مسئولان با یک قیمت توافقی این اثر تلویزیونی را از ما خریدند. حال پس از گذشت این همه سال نمیتوانند بگویند که چون این اثر را براساس مختصات آن دوران خریدهاند پس صاحب مادی و معنوی اثر هستند. به همین دلیل است که معتقدم برای بازپخش این مجموعهها باید هزینهای جداگانه به صاحبان حقوق مادی و معنوی آنها پرداخت شود.
بیرنگ در پایان متذکر شد: من بهعنوان یکی از کارگردانهای این سریال تلویزیونی از پخش مجدد آن از شبکه آیفیلم به دلیل نادیده گرفتن حقوق مادی و معنوی گله دارم و شرعا و عرفا از پخش مجدد آن راضی نیستم. سئوالم هم این است که چرا پس از این همه سال من و ورثه مسعود رسام نباید سهم خود را از حقوق مادی بازپخش این مجموعه دریافت کنیم.
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