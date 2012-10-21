به گزارش خبرگزاری مهر و براساس اعلام ستاد مسابقات خبری چهلمین دوره مسابقات فوتبال دانش آموزی آسیا علی اسلامی با اشاره به دیدار تیم فوتبال دانش آموزی ایران و کره جنوبی گفت: تیم ما با توجه به پیروزی برابر کره جنوبی خوب بازی نکرد، زیرا بازیکنان استرس داشتند که یکی از دلایل این استرس پخش زنده تلویزیونی مسابقه بود.

وی اضافه کرد: بازیکنان ما بهره مثبتی از پخش زنده دیدار ایران و کره جنوبی نبردند و تحت تاثیر این جو قرار گرفتند، چراکه اگر بازیکنان ما خودشان را باور می‌کردند می‌توانستند بازی بهتری ارائه دهند.

سرمربی تیم فوتبال مدارس ایران با تاکید بر اینکه نتیجه دیدار تیم ملی بزرگسالان ایران کره جنوبی در این بازی تاثیرگذار بود، گفت: با توجه به اینکه بازیکنان ما این بازی را به صورت زنده دیده بودند به دنبال نشان دادن توانایی‌های خود بودند به همین خاطر هم پس از 10 نفره شدن خاطرات نوستالژیک باعث شد خللی در حملات تیم ما دیده نشود و دیدید که برعکس انگیزه تیم بالاتر آمد.

وی در پاسخ به اینکه تیم فوتبال دانش آموزی چطور انتخاب و در این رقابت‌ها شرکت کرده است، اظهار کرد: پس از برگزاری مسابقات آموزشگاهی 150 نفر به اردوهای تیم دعوت شدند که پس از چهار دوره اردوی آماده سازی، تیم فوتبال دانش آموزی ایران مشخص شد.

اسلامی افزود: در اردوهای تیم فوتبال دانش آموزی روی قوای بدنی دانش آموزان، کارهای ترکیبی و تاکتیکی آنها کارهای زیادی انجام شده است.

وی با اشاره به توانایی‌های بیشتر تیم فوتبال دانش آموزی ایران گفت: در مسابقات تدارکاتی تیم ایران توانسته بود در دیدارهایی که با تیم‌های دسته اول و دسته دوم لیگ داشته نتایج خوبی کسب کند.

اسلامی ادامه داد: پیش بینی می‌کنیم اگر این روند ادامه داشته باشد می‌توانیم در ایران قهرمان شویم. کادر و بازیکنان هم‌قسم شده‌اند که پرچمی بالاتر از پرچم ایران در پایان مسابقات بالا نرود.

سرمربی تیم فوتبال مدارس آسیا در پایان ضمن تشکر از زحمات کیومرث هاشمی، معاون تربیت بدنی و سلامت وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال ایران هم برای اولین بار کمپ تیم ملی را در اختیار ما قرار داد و اینجا از مسئولان فدراسیون فوتبال تشکر می‌کنم.