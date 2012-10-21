جریمه 7 واحد صنفی در آستارا به دلیل گرانفروشی

به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن خاق وردی پور افزود: با هدف نظارت بر قیمت کالاها، خدمات، شناسایی و مقابله با متخلفان اقتصادی، بازرسان این اداره با همراهی بازرسان تعزیرات حکومتی، فرمانداری، شبکه بهداشت و مجمع امور صنفی این شهرستان اقدام به بازرسی از واحدهای صنفی کردند.

وی اظهارداشت: در این برنامه که بصورت گشت مشترک بازرسی انجام شد، 54 واحد صنفی مورد بازرسی قرار گرفتند که هفت واحد متخلف شناسایی شدند.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت آستارا گفت: تخلفات این واحدها شامل گرانفروشی، عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور بوده است، متخلفان مزبور با تشکیل پرونده های به ارزش بیش از 262 هزار ریال به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

600 میلیون دلارارزآوری با صادرات کالا از آستارا

فرماندار آستارا گفت: تجار و بازرگانان از ابتدای امسال تاکنون 600 میلیون دلار کالای غیرنفتی از این شهر مرزی صادر کردند.

کیوان اسدپور افزود: این مقدار ارزآوری با صادرات محصولات کشاورزی، فلزی، پلاستیکی، مصالح ساختمانی، مواد معدنی، شیمیایی و صنعتی تحقق یافت.

وی همچنین کشورهای روسیه، گرجستان و آذربایجان را از مهمترین مقاصد کالاهای صادراتی از گمرک آستارا اعلام کرد.

آمار طلاق خانواده کمیته امداد گیلان کمتراز یک درصد است

مدیرکل کمیته امداد گیلان با اشاره به اینکه آمار طلاق در بین خانواده کمیته امداد گیلان کمتر از یک درصد است، گفت: دلیل آمار ناچیز طلاق در خانواده بزرگ کمیته امداد استان، آموزشهای قبل از ازدواج به زوج ‌هاست.

حسین علیمحمدی یکی از شرط‌ های اهدای هدیه به زوج ‌های جوان را شرکت در کلاسهای آموزشی دانست و افزود: در پایان این کلاسها به زوج ‌ها هدیه داده ‌می شود.

مرگ 2 موتور سوار درآزاد راه رشت به قزوین

رئیس پلیس راه گیلان گفت: بر اثر برخورد دو موتورسیکلت در آزاد راه رشت به قزوین هر دو موتورسوار در دم کشته شدند، سرهنگ مجید جمشاد دلیل این حادثه را حرکت خلاف جهت یکی از موتورسواران اعلام کرد.

وی همچنین از کشته شدن یک نفر و زخمی شدن چهار نفر در تصادف رانندگی خشکبیجار رشت خبر داد و گفت: این حادثه بر اثر برخورد کامیون با پراید رخ داد که یکی از پنج مجروح این حادثه در راه انتقال به بیمارستان جانش را از دست داد. رئیس پلیس راه گیلان همچنین از مرگ یک از موتورسوار بر اثر برخورد با تریلی در جاده تالش به آستارا خبر داد.

مطالعه و طراحی مسیرهای قطار شهری

شهردار کلانشهر رشت گفت: مطالعات و طراحی مسیرها و آزمایشات ژئوتیک و نقشه ‌برداری قطار شهری انجام شده و بخش دیگر نیز در حال انجام است.

محمدعلی ثابت قدم در خصوص اجرای طرح اعلم‌الهدی اظهار داشت: طبق برنامه‌ زمانبندی که جزئیات آن برای عموم مردم مشخص است این پروژه در حال اجراست.