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۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۸:۰۳

عالیشان:

اغلب ورزشکاران روستایی قائم شهر بیمه نیستند

اغلب ورزشکاران روستایی قائم شهر بیمه نیستند

قائم شهر - خبرگزاری مهر: رئیس اداره ورزش و جوانان قائم شهر گفت: اغلب ورزشکاران روستایی شهرستان بیمه نیستند.

به گزارش خبرنگار مهر، عادل عالیشان عصر یکشنبه در جلسه شورای ورزش شهرستان اظهار داشت: بیش از 15 هزار ورزشکار در شهرستان سازمان یافته هستند که دارای کارت بیمه ورزشی می شوند.

وی افزود: اغلب ورزشکاران در روستاها بیمه ورزشی نیستند.

علی پیرفلک، فرماندار قائم شهر، به کارکرد های اخلاقی، معنوی و سیاسی که در جامعه ورزشی رعایت جوانمردی و اینکه کشورهای دیگر برای مطرح کردن اسم خود در میادین جهانی وبین المللی هزینه های میلیاردی کنند اما ورزشکاران ایرانی باشرکت در مسابقه ورزشی با اهتزاز پرچم و سرودملی نام کشور رابدون هزینه مطرح می کنند، عنوان کرد.

فرماندار قائم شهرافزود: ورزش قائم شهر تک بعدی نیست بلکه در همه زمینه ها مستعد  بوده و هر میزان سرمایه گذاری در امر ورزش شهرستان  شود باز جای کاربسیاردارد وبرای رسیدن به نقطه شایستگی خیلی فاصله داریم.

وی با بیان اینکه نخستین مدال طلای مسابقات جهانی ژیمناستیک را قائم شهرکسب کرد، گفت: در ورزش کشتی گله دارم که سهم و جایگاه ورزش شهرستان باید وسیع باشد واداره ورزش وجوانان باید با جدیت پیگیر باشد.

پیرفلک به افتخارات ورزش بانوان اشاره کرد و اظهارداشت: باید به تناسب این افتخارات در اختیار بانوان قرار داده شود.

وی بیان داشت: دستوراستاندار مازندران مبنی بر واگذاری زمین ارطه در اختیار باشگاه فرهنگی، ورزشی نساجی مازندران قرار گیرد.

کد مطلب 1725344

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