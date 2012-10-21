به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سررشتهداری درباره قضاوت سعید مظفریزاده در بازی روز شنبه استقلال مقابل تراکتورسازی اظهار داشت: آنچه ما میخواهیم بگوییم نه توجیه است و نه چیزی شبیه به آن. عکسها و تصاویری داریم که نشان میدهد یکی از سه صحنه مشکوک به پنالتی، صددرصد پنالتی بوده است. آنهم زمانی که از حریف عقب بودیم.
وی که با سایت باشگاه استقلال گفتگو میکرد، ادامه داد: در فرودگاه تبریز این تصاویر را به مظفریزاده نشان دادیم و در این باره بحث و گفتگو کردیم. خطایی که محمد نصرتی روی بائو انجام داد، اگر پنالتی نبود، پس از صحبتی که با کارشناسان داشتیم مطمئن شدیم که مدافع تراکتورسازی باید کارت زرد دوم خود را دریافت میکرد و اخراج میشد.
صحنهای که استقلالیها مدعی هستند دروازه بان تراکتورسازی روی میداودی خطای پنالتی کرده است
مدیر روابط عمومی باشگاه استقلال تاکید کرد: نمیخواهیم به این بحث ورود کنیم اما از کمیته داوران میخواهیم به این مسئله رسیدگی کند. در فرودگاه تبریز وقتی مظفریزاده، فیلم صحنه خطا روی بائو را دید، اینکه خطا صورت گرفته است را پذیرفت و فقط بحث این بود که خطا داخل محوطه انجام شد یا بیرون از آن.
سررشتهداری ادامه داد: در صحنه دیگری هم هند نصرتی در 18 قدم اتفاق افتاد که نشان میدهد توپ را مدافع تراکتورسازی با دست لمس کرده است. تصاویر دیگری هم داریم که نشان میدهند دروازه بان تراکتورسازی روی میداودی پنالتی کرده است و در گل دوم تراکتور هم، شبهه آفساید ظن قوی است.
وی افزود: باشگاه استقلال در بحث داوری ابهاماتی دارد. داوری مانند مظفریزاده همه جا منطقی بوده است اما تقاضا داریم کارشناسان ابهامات را برطرف کنند. در نظر داریم پس از هماهنگی لازم، تصاویر و مستندات را به برنامه 90 ارسال کنیم تا در این برنامه درباره حق تضییع شده استقلال صحبت شود.
سررشتهداری درباره بحث فابیو جانوآریو و اظهارات منتسب به این بازیکن در یکی از شبکههای اجتماعی عنوان کرد: تا جائیکه ما میدانیم اظهارات در این شبکهها رسمیت ندارد. جانواریو در مرخصی به سر میبرد و قرار است تا دو روز آینده برگردد. اظهارنظر در شبکه اجتماعی نامه رسمی تلقی نمیشود. فکر میکنم مشکلات موجود در این باره حل میشود.
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