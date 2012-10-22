حمایت از تولیدات ملی رشد و توسعه اقتصادی کشور را رقم می زند

حجتالاسلام کیا حیرتی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید ضرورت تلاش در جهت تحقق شعار سال آن را گامی موثر در جهت رشد و توسعه اقتصادی کشور برشمرد و اشتغالزایی را یکی از مهمترین اهداف شعار سال دانست و گفت: گسترش فرهنگ کار در جامعه ضروری بوده و باید در بین اصناف مختلف با تشکیل جلسه های مختلف نسبت به تبیین بحث کار و قداست آن اقدام شود.
وی افزود: باید برای توسعه مشاغل و ایجاد اشتغال جدید از تجارب کسانی که در مسیر کار هستند، بهرهگیری شود.
مسئول مبلغان اداره تبلیغات اسلامی شمال کرج با بیان اینکه باید به امور مربوط به کار جهتدهی شود گفت: همه کارها ممدوح و مورد پسند دین نبوده و برخی از کارها سوزاندن وقت، انرژی و عمر است که باید از گرایش به این گونه کارها پرهیز شود.
حجتالاسلام کیا حیرتی تصریح کرد: جهت دادن به تلاشهای مردم بسیار مهم است و باید این جهتدهی به سمت ایمان باشد.
وی به نقش متقابل مردم و تولیدکنندگان در رشد و توسعه اقتصادی تاکید کرد و افزود: رشد و شکوفایی اقتصادی مستلزم همکاری و همراهی مردم است و تنها در این صورت است که هم حقوق مصرفکننده رعایت میشود و هم سرمایهگذار و تولیدکننده میتواند در تولید خود به سود و بهرهوری لازم دست پیدا کند.
وی حمایت از تولید ملی را گام مهمی در راستای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن دانست و گفت: با وارد کردن هر کالای خارجی فرهنگ همان کشور نیز وارد کشور ما میشود و در این صورت هویت و فرهنگ بومی ما کمرنگ و فرهنگ بیگانه ترویج داده میشود که با حمایت از تولیدات ملی میتوان از این مسئله جلوگیری کرد.
وی افزود: مردم با خرید کالاهای ملی و تولید داخلی کشور هم میتوانند با تهاجم فرهنگی دشمن مقابله و از سوی دیگر در رشد و توسعه اقتصادی نقش مهمی ایفا کنند.
حجتالاسلام کیا حیرتی ایجاد اشتغال را از مهمترین دستاوردهای تحقق شعار سال عنوان کرد و گفت: توجه به کار و سرمایه ایرانی و رشد اقتصادی میتواند فرصتهای شغلی بسیاری را برای افراد به ویژه جوانان جویای کار فراهم کند.
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