"گواردیولا" در فکر قبول هدایت بایرن است

به گزارش خبرگزاری مهر، لوکا تونی و پپ گواردیولا هر دو زمانی در برشا با هم همبازی بودند و از آن زمان رابطه نزدیکی با هم داشتهاند.
تونی در گفتگو با روزنامه بیلد گفت: گواردیولا از من در مورد بایرن مونیخ پرسید. به نظر من فلسفه اداره شدن بایرن او را تحت تاثیر قرار داده است. او سرمربی فوق العادهای است که میتواند بایرن را به افتخارات بزرگی برساند.
تونی به گواردیولا که مورد توجه چلسی و میلان قرار گرفته، پیشنهاد کرده است هدایت بایرن را برعهده بگیرد. تونی گفت: او بدون شک باید هدایت بایرن مونیخ را برعهده بگیرد. آنها یکی از بهترین تیمهای حال حاضر جهان هستند.
این مهاجم ایتالیایی همچنین تصریح کرد: باشگاههای ایتالیا در حال حاضر چیزی برای گفتن ندارند! تنها باشگاه ایتالیایی که با بایرن مونیخ میتواند قابل مقایسه باشد، یوونتوس است که در کمتر از 10 سال آینده به سطح باواریاییها میرسد!
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