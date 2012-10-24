فروش نیم بهای اینترنت پرسرعت مخابرات/ مهلت یکماهه برای متقاضیان

داوود زارعیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نخستین جشنواره فروش اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات ایران اظهار داشت: این جشنواره ویژه استانهای خراسان رضوی، فارس، اصفهان، قم، قزوین، یزد، کرمان و مرکزی است.

مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات ایران مدت زمان این جشنواره را یک ماه اعلام کرد و گفت: در این جشنواره به ازای پرداخت تعرفه جاری شرکت مخابرات، می توان با عقد قرارداد یک ساله و بدون پیش پرداخت و به صورت پرداخت اقساطی روی قبض تلفن ثابت از دو برابر حجم قابل استفاده در ماه بهره مند شد.

وی با بیان اینکه مشتریان فعلی شرکت مخابرات نیز می توانند در طول ایام جشنواره از تخفیف ویژه نیم بها بودن حجم دانلود مازاد استفاده کنند، خاطرنشان کرد: حجم دانلود خریداری شده در طول مدت جشنواره تا یک سال قابل استفاده خواهد بود.

زارعیان مرکز پاسخگویی اینترنت پرسرعت 2020 را برای دریافت اطلاعات بیشتر معرفی کرد و گفت: امکان استفاده از اینترنت با 2 برابر حجم دانلود بیشتر و قیمت یکسان نسبت به طرح عادی در طول مدت یکساله قرارداد از مزایای این طرح به شمار می رود؛ به طوریکه در این طرح با همان میزان پرداختی امکان استفاده از 2 برابر حجم دانلود فراهم شده که با توجه به این قیمت در موارد مشابه، شاهد صرفه جویی قابل توجهی برای مشتریان خواهیم بود.

وی در مورد تسهیلات مالی فراهم شده برای متقاضیان براساس پرداخت اقساطی بدون پیش پرداخت تصریح کرد: متقاضیان با درنظر گرفتن شرایط اعلام شده توسط شرکت مخابرات استان خود می توانند با در دست داشتن مدارک لازم نسبت به تقسیط مبلغ قرارداد اقدام کنند.

به گفته سخنگوی شرکت مخابرات ایران، پرداخت صورتحساب ADSL به صورت اقساطی روی قبض تلفن ثابت مشترکان اعمال می شود که این موضوع باعث مقرون به صرفه بودن استفاده از این سرویس خواهد شد. براین اساس در این طرح برای رفاه حال مشتریان پیش بینی شده تا تمامی محاسبات هزینه ای ADSL پس از استفاده روی قبض تلفن ثابت دریافت شود.