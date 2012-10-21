2800خانوار مددجو در طرح جامع نظام آموزشی شرکت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمجید فرهادی افزود: در این طرح خانواده های دارای آسیب های اجتماعی شناسایی و توسط کارشناسان مربوطه از آموزش های گروهی، چهره به چهره، همسران جوان، جوانان در آستانه ازدواج و طرح فلاح بهره مند شدند.

وی بیان کرد: در همین راستا تعداد سه هزار و 306 نفر توسط 70 نفر از مشاوران دینی و خانواده در شش ماهه اول سال جاری آموزش های لازم را فرا گرفتند.

فرهادی یکی دیگر از مزایای این طرح را ریشه کنی بی سوادی در خانواده های مددجو عنوان و ابراز امیدواری کرد: تا پایان سال جاری جشن محو بی سوادی خانواده های مددجو در استان برگزار شود.

فرهادی همچنین از اعزام تعداد 920 نفر از مددجویان در قالب اردوهای دانش آموزی، دانشجویی و خانوادگی با اعتباری بالغ بر 540 میلیون ریال به اماکن زیارتی و سیاحتی خبر داد.

بهره مندی555 مددجوی چرامی ازخدمات فرهنگی و مشاوره ای

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان چرام از ارائه خدمات فرهنگی، مشاوره ای و بهداشتی به 555 نفر از مددجویان تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان در شش ماهه اول سال جاری خبر داد.

به خبرگزاری مهر، علی حسن مظاهری گفت: ارائه خدمات فرهنگی به خانواده های محروم تحت حمایت همواره یکی ازمحوری ترین برنامه های کمیته امداد بوده و در این راستا خدمات ارزشمندی صورت گرفته است.

مظاهری با اشاره به ارائه خدمات فرهنگی و مالی به 105 دانش آموز تحت حمایت و همچنین آموزش لازم به تعداد 110 خانواده در قالب طرح نظام جامع آموزشی، اظهار داشت: در همین راستا دو تشکل دخترانه و پسرانه کانون جوانان پیرو ولایت تشکیل شده و تعداد 220 نفر از دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان به اردوهای زیارتی و سیاحتی اعزام شدند.

وی همچنین ارائه خدمات مشاوره ای به تعداد 120خانواده در زمینه مسائل اعتقادی، فرهنگی و بهداشتی را از دیگر خدمات فرهنگی این مدیریت عنوان کرد.