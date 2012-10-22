حجت الاسلام حسین اولیایی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر حساسیت ایام محرم و صفر برای احیای هر چه بیشتر مذهب شیعه در جامعه و ایجاد زمینه مناسب برای آشنایی هر چه بیشتر جامعه به ویژه نسل جوان با سیره و شیوه زندگی ائمه معصومین اظهار داشت: همه مساجد، هیئات مذهبی و اماکن متبرکه باید در برگزاری مراسم ایام محرم و صفر دارای برنامه دقیق، مناسب و هم جهت باشند.

وی بر لزوم برگزاری هر چه بهتر و با شکوه تر این مراسم ها و پررنگ تر جلوه دادن آن ها در این برهه حساس تاریخ تاکید کرد و با اشاره به اینکه فرهنگ شیعه با شهات سید الشهدا(ع) نهادینه و معرفی شد، گفت: با توجه به قرار گرفتن محرم در یک مقطع طلایی و فرصت تاریخی امام حسین(ع) توانستند اهداف فرهنگی عمیقی که زمینه انتقال آن در زمان امامان قبلی فراهم نبود را به دنیا معرفی کنند.

وی با بیان اینکه با شهادت حسین ابن علی(ع) فرهنگ تشیع بارور شد و گسترش یافت، اظهار داشت: در همین راستا لازم است تا در سالگرد شهادت ایشان مراسمی درخور شأن مقام ایشان برگزار شده و بر معرفی هر چه بیشتر فرهنگ تشیع به جهان و جهانیان اهتمام داشته باشیم.

حجت الاسلام اولیایی با تاکید بر اینکه همه مردم باید برای برگزاری بهینه این مراسم احساس تکلیف کنند، تصریح کرد: باید برنامه متمرکزی در این راستا در استان تهیه و تدوین شود و برنامه ریزی مناسبی برای تمام مساجد، حسینیه ها، هیئت های مذهبی و اماکن دینی و مذهبی در این مراسم صورت گیرد.

وی بیان داشت: نباید در قبال این مناسبت ها بی تفاوت باشیم بلکه باید احساس مسئولیت بیشتری در این رابطه داشته باشیم و تلاش کنیم نهایت استفاده معنوی و فرهنگی را از این مناسبت عظیم به عمل آوریم.

وی دین مداری را نشات گرفته از حرمت امام حسین(ع) دانست و گفت: امام حسین(ع) پرچمدار نهضت اسلام و تشیع هستند بنابراین در برگزاری مراسم های ایام محرم علاوه بر عرض ارادت به ساحت ایشان و عزاداری بر مصیبت های عاشورا باید بر محتوای مراسم در تبیین و تشریح اهداف عالی امام حسین اهتمام داشت.