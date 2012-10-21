غلامرضا کاتب در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به جلسه عصر امروز یکشنبه کمیسیون برنامه و بودجه برای بررسی طرح سئوال از رئیس جمهور با حضور نمایندگان دولت اظهار داشت: این جلسه که طولانی هم برگزار شد حاوی مطالب مهمی بود .

وی ادامه داد: در این جلسه حسینی وزیر اقتصاد ، غضنفری وزیر صنعت، معدن تجارت و فروزنده معاون پارلمانی رئیس جمهور با همراه بهمنی رئیس بانک مرکزی حضور پیدا کردند.

کاتب گفت: سئوال کنندگان ابتدا درباره عدم کنترل نرخ ارز از سوی دولت سئوال کردند که نمایندگان دولت عوامل متعددی را از جمله قاچاق کالا و وضعیت تحریم ها اعلام کردند ، البته نمایندگان سئوال کنند تاکید کردند دولت در بحث قاچاق کالا می توانست با جدیت وارد عمل شود و نظارت کافی بر موسسات مالی داشته باشد، همچنین در توزیع ارز دقت لازم را انجام دهد.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه یادآور شد: در این جلسه نمایندگان دولت از جمله رئیس بانک مرکزی گزارش جامعی از درآمدهای ارزی سال 91 و برنامه دولت برای کنترل ارائه کردند، دولت معتقد است ستاد مبادلات ارزی موفق عمل کرده و آنها توانسته اند بازار را ساماندهی کنند.

کاتب گفت: نمایندگان دولت اعلام کردند در حال حاضر ارز اولویت های اول و دوم همان ارز با قیمت 1226 تومان است و به کالاهایی که از اولویت 3 تا 8 ارز شامل آنها می شود نرخ ارز مبادله ای تعلق می گیرد و در مورد اولویت 9 و 10 نیز فعلا فقط ثبت سفارش می شود و ارزی تعلق نمی گیرد.

نمایندگان دولت تاکید کردند که بازار هم اکنون تحت کنترلشان است و نیازهای اصلی ارزی را تامین می کنند.

به گفته کاتب در خصوص واردات خودرو با ارز مرجع و گندم نیز نمایندگان دولت اعلام کردند که واردات خودرو و گندم در حال حاضر لغو شده است.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: از آنجا که برخی از سئوال کنندگان به نظر می آمد که از پاسخ ها قانع شده اند اما عده دیگری همچنان قانع نشده اند مقرر شد روز سه شنبه سئوال کنندگان از رئیس جمهور نشستی را برگزار کنند و نظر نهایی را کتبا به کمیسیون برنامه و بودجه یا هیئت رئیسه مجلس اعلام کنند.

وی گفت: در صورتی که سئوال کنندگان از رئیس جمهور اعلام کنند پاسخ نمایندگان دولت قانع کننده نشده اند طرح سئوال از رئیس جمهور در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می گیرد و رئیس جمهور یک ماه فرصت داردتا برای پاسخگویی در صحن مجلس حاضر شود در غیر این صورت و در صورتی که نمایندگان اعلام کنند که پاسخ ها قانع کننده بود پیگیری این طرح متوقف خواهد شد.