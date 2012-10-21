مسئولان اجرایی به جای بازدید از اوین بر مشکلات اقتصادی متمرکز شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در حاشیه مراسم ختم مرحوم آیت الله انواری در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره اینکه نامه اخیر رئیس جمهور به رئیس قوه قضائیه برای بازدید وی از زندان اوین را چگونه ارزیابی می کنید؟ افزود: بنده این نامه را خواندم و معتقدم ما در حال حاضر مسائل بسیار مهمتری داریم. مردم گرفتاری های زیادی دارند و باید مدیران اولویت هایی را برای پرداختن به مسائل خود قائل شوند، از این رو معتقدم بازدید رئیس جمهور از زندان اوین در اولویت قرار ندارد.

عضو ارشد جبهه پیروان خط امام و رهبری تاکید کرد: بازدید رئیس جمهور از زندان اوین موضوع اصلی کشور نیست. الان ما با مشکلات عدیده اقتصادی روبرو هستیم و مسئولان اجرایی باید در این زمینه بیشتر متمرکز شوند.

احتمال تغییر دبیر کل حزب موتلفه

وی همچنین در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر، درباره اینکه دبیر کل جدید موتلفه اسلامی چه زمانی مشخص می شود و آیا این احتمال می رود که دیگر شما دبیرکل این حزب سیاسی نشوید، افزود: بنده در جلسه اخیر شورای مرکزی در این باره اظهارنظر کرده ام و به دوستان گفتم که تمایلی برای پذیرش دبیر کلی این حزب ندارم و انتظار دارم اعضای دیگر این سمت را برعهده بگیرند.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی درباره اینکه آیا این گفته شما به منزله آن است که دبیر کل حزب موتلفه اسلامی نمی شوید گفت: همانطور مطرح کردم تمایلی برای پذیرش دبیرکلی حزب موتلفه ندارم البته اعضای شورای مرکزی باید تصمیم نهایی را اتخاذ کنند.

