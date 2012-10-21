  1. بین الملل
۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۸:۴۰

طبق حکم قضایی؛

اموال آخرین نخست وزیر مبارک بلوکه شد/ احمد شفیق در امارات

اموال آخرین نخست وزیر مبارک بلوکه شد/ احمد شفیق در امارات

دستگاه قضایی مصر دستور بلوکه شدن اموال و دارایی های نامزد بازنده انتخابات ریاست جمهوری این کشور را داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، وزارت دادگستری مصر دستور به بلوکه کردن همه دارایی های احمد شفیق نامزد بازنده انتخابات ریاست جمهوری مصر که با اتهامات فساد روبرو است، داد.

بر اساس این حکم شفیق و سه فرزند وی حق تصرف در اموالشان را ندارند.

احمد رشدی سلام سخنگوی وزارت دادگستری گفت: صدور این حکم در راستای تحقیقات مستمر درباره اتهامات مطرح شده علیه شفیق درباره درآمد غیرقانونی است.

شایان ذکر است که احمد شفیق که هم اکنون در امارات به سر می برد آخرین نخست وزیر دوره حسنی مبارک و نامزد انتخابات ریاست جمهوری سابق است.

کد مطلب 1725361

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