عمر البشیر عمل جراحی حنجره انجام داده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی ، یک مسئول حکومتی سودانی اعلام کرد: عمر البشیر رئیس جمهوری سودان اخیرا عمل جراحی حنجره انجام داده است اما هم اکنون در سلامت کامل به سر می برد.

این مسئول سودانی بیان کرد: عمر البشیر در سفری که در هفته آخر ماه رمضان به قطر داشت در آنجا تحت عمل جراحی حنجره قرار گرفته است.

این در حالی است که عماد سید احمد سخنگوی ریاست جمهوری سودان در این باره گفت: عمر البشیر در سلامت کامل به سر می برد و هیچ مشکل جسمی ندارد و به وظایف سیاسی، اجتماعی و امنیتی روزانه خود طبق معمول می پردازد و هفته گذشته در مراسم نظامی حضور داشته است.

وی بدون اینکه به جزییات بیشتری اشاره کند همه شایعات درباره سلامتی عمر البشیر را بی اساس دانست.