غلامرضا فرجی در اینباره به خبرنگار مهر گفت: سینماها از صبح روز سهشنبه دوم آبانماه به مناسبت شهادت امام محمدباقر(ع) تعطیل هستند، اما در همین روز فیلم "بوسیدن روی ماه" باتوجه به مضمونی که دارد به نمایش خود ادامه خواهد داد.
"بوسیدن روی ماه" از پنجم مهرماه در گروه سینما آزادی به نمایش عمومی درآمدهاست و شیرین یزدانبخش، رابعه مدنی، صابر ابر، مسعود رایگان، شاهرخ فروتنیان، شبنم مقدمی، شیدا خلیق و سعید پورصمیمی در این فیلم به ایفای نقش میپردازند. این فیلم روایت انتظار دو مادر شهید است.
تازهترین همکاری مشترک سازندگان "طلا و مس" محصول سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران است و پخش آن را سازمان توسعه سینمایی سوره برعهده دارد.
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