جزئیات تغییر ساعت حرکت قطارهای فارس

مهرداد انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه گفت: با توجه به آغاز فصل پاییز و زمستان زمان حرکت قطار استان فارس به مشهد و تهران تغییر کرده است.

وی افزود: در این راستا ساعت حرکت قطار از شیراز به مقصد تهران و مشهد به ساعت 20 و 10 دقیقه تغییر کرده است.

وی ادامه داد: حرکت قطار از شیراز به مقصد تهران روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه و پنجشنبه هر هفته است و پس از حرکت در ساعت 20 و 10 دقیقه ساعت 11 صبح روز بعد به تهران می رسد.

مدیرکل راه آهن فارس با بیان اینکه حرکت قطار از تهران به شیراز نیز در روزهای مذکور است، اظهار داشت: علاوه براین چهارشنبه هرهفته قطار از شیراز به مشهد در ساعت 20 و 10 دقیقه حرکت کرده و فردای آن روز در ساعت 20 و 15 دقیقه وارد مشهد می شود.

انصاری اظهار داشت: حرکت قطار از مشهد به شیراز در روزهای جمعه هر هفته است که استقبال مردم نیز بسیار زیاد است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص پیش فروش بلیط های قطار نیز بیان کرد: در حال حاضر بلیطی به مقصد تهران و مشهد وجود ندارد و این امر ناشی از استقبال خوب مردم است.

مدیر کل راه آهن استان فارس گفت: در حال حاضر تا 20 روز آینده بلیط قطار در مسیرهای شیراز و مشهد و برعکس پیش فروش شده است.