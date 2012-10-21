هاشم بهشتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به منظور توانمند سازی مددجویان در زمینههای فرهنگی، از ابتدای سال جاری تاکنون، طرح جامع نظام آموزش خانواده برای 90 خانوار تحت پوشش این نهاد اجرایی شده است.
وی اظهار داشت: کمیته امداد امام خمینی(ره) در راستای ارتقای سطح فرهنگی مددجویان و ساماندهی وضعیت آنان در جامعه، افزایش آگاهی در زمینههای اعتقادی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، اخلاقی و همچنین شناسایی استعدادهای مددجویان، اقدام به برگزاری این دورهها میکند.
بهشتی با بیان اینکه 98زوج جوان تحت حمایت این نهاد در دورههای آموزش خانواده شرکت کردهاند افزود: در راستای برگزاری این دورهها، طی سال جاری بیش از 832 میلیون ریال هزینه شده است.
وی تصریح کرد: با صرف این مبلغ 21 دوره طرح فلاح برگزار و 112 نفر از افراد مددجوی کمیته امداد نیز درهمایش ها و جشنهای برگزارشده از سوی این نهاد فرهنگی شرکت کردهاند.
بهشتی، شناسایی افراد آسیب دیده در زمینههای اجتماعی و فرهنگی را مورد توجه قرار داد و افزود: کمیته امداد با شناسایی افرادی که دچار آسیب های اجتماعی شدهاند، از آنان برحسب اولویت برای شرکت در دورههای آموزشی دعوت به عمل میآورد.
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