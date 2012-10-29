آخرین وضعیت زیستمندان "بهرام گور"/ سایه خشکسالی همچنان بر سرمنطقه

به گزارش خبرنگار مهر، طی چند سال گذشته خشکسالی در استان فارس باعث خشک شدن تالابهای این استان و به خطر افتادن حیات زیستمندان در این استان شد به گونه ای که تالابهای استان فارس این روزها وضعیت بحرانی را سپری می کنند.

علاوه براین خشکسالی باعث به وجود آمدن مشکلاتی برای حیات وحش این استان شد به گونه ای اداره کل محیط زیست استان فارس مجبور شد که برای تامین علوفه حیات وحش به صورت دستی این کار را انجام دهد.

این روزها استان فارس در حالی همچنان با خشکسالی دست و پنجه نرم می کند که برخی از کارشناسان بر این اعتقادند که اثرات سوء خشکسالی به این آسانی در استان برطرف نخواهد شد.

در این میان منطقه بهرام گور که یکی از مناطق مهم نگهداری حیات وحش در استان به شمار می رود نیز از این خشکسالی درامان نیست.

منطقه حفاظت شده بهرام گوردر شرق استان فارس و شمال شرقی شهرستان نی ریز قرار دارد. وسعت این منطقه 40 هزار و 800 هکتار و ارتفاع بلندترین نقطه آن دو هزار و 787 متر بوده و دارای آب و هوای گرم و خشک و بارندگی حدود 200 میلی متر است.

این محدوده از سال 1351 با عنوان منطقه حفاظت شده "بهرام گور" تحت مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست فارس قرار گرفته است. منطقه حفاظت شده بهرام گور تنها منطقه ای در کشور بوده که جمعیت قابل ملاحظه و پویایی از گورخر ایرانی را در خود جای داده است.

حضور دیگر گونه های ارزشمند نظیر کاراکال، زاغ بور، هوبره، جبیر و... ارزش اکولوژیکی این زیستگاه پهناور را دو چندان می کند و تماشای حیات وحش به خصوص گونه های در معرض تهدیدی نظر گورخر ایرانی، هوبره و زاغ بور در این منطقه به سادگی امکان پذیر است.

معاون محیط طبیعی محیط زیست استان فارس در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه خشکسالی در این استان باعث به وجود آمدن مشکلات عدیده ای شده، گفت: طی چند سال گذشته به دلیل خشکسالی تمام دریاچه های استان فارس خشک شدند علاوه بر این حیات وحش مناطق حفاظت شده نیز برای تامین علوفه خود با مشکلاتی روبه رو شدند.

محسن جعفری نژاد در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص آخرین وضعیت حیات وحش در منطقه حفاظت شده بهرام گور اظهار داشت: با سرشماری حیات وحش در فصل پاییز آخرین وضعیت حیات وحش در مناطق حفاظت شده به ویژه منطقه حفاظت شده بهرام گور بررسی خواهد شد.

وی ادامه داد: با توجه به خشکسالیهای اخیر در استان فارس، اداره کل محیط زیست استان فارس مجبور شد که برای تامین علوفه حیات وحش این کار را به صورت دستی به ویژه در منطقه بهرام گور و هرمود لارستان انجام دهد.

معاون محیط طبیعی محیط زیست استان فارس افزود: طی مدت اخیر حیات وحش مناطق مختلف به ویژه بهرام گور مجبور بودند که برای تامین علوفه مهاجرت کنند که این گونه های به ویژه گورخر علاوه بر هجوم به مزارع خطراتی نیز آنها را تهدید می کرد.

وی گفت: با توزیع علوفه دستی تاحدودی از مهاجرت حیات وحش و همچنین ایجاد خطر برای آنها جلوگیری شد اما باز هم توزیع علوفه به صورت دستی مکشلاتی را به همراه داشت.

جعفری نژاد اظهار داشت: در حال حاضر وضعیت حیات وحش استان فارس از نظر علوفه و حفاظت مناسب است اما بازهم خشکسالی مشکلاتی را ایجادکرده است.

وی اظهار امیدواری کرد که بارشهای امسال در استان مشکلات موجود را برطرف کند.

مهاجرت پرندگان

معاون محیط طبیعی محیط زیست استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آغاز فصل مهاجرت پرندگان گفت: با توجه به اینکه از چند ماه آینده فصل مهاجرت پرندگان آغاز می شود امیدواریم که با بارش باران شرایطی ایجاد شود که شاهد حضور پرندگان در فارس باشیم.

وی گفت: در صورتیکه چشمه ها و دیگر منابع آبی در استان فارس آبدار شوند شاهد حضور پرندگان در این استان خواهیم بود.