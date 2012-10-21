فرماندهی انتظامی خراسان شمالی از همکاری مردم در سفر رهبری قدردانی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر: با پایان یافتن سفر بابرکت رهبر انقلاب به خراسان شمالی، فرماندهی انتظامی خراسان شمالی با صدور اطلاعیه‌ای از حضور حماسی و باشکوه و نیز همکاری مردم در زمینه‌های مختلف قدردانی کرد.

در این اطلاعیه آمده است: خراسان شمالی، باب‌الرضا و مهد میهمان نوازی طی روزهای اخیر در استقبال از رهبر انقلاب، روزهای شکوهمند و به یاد ماندنی را سپری کرد.

این اطلاعیه می‌افزاید: فضل الهی، سفر تاریخی و ماندگار رهبر انقلاب به خراسان شمالی در پرتو استمرار وحدت، وفاداری و هوشیاری، افق کاملا امیدوارکننده‌ای برای آینده این منطقه ترسیم کرد.

در ادامه این اطلاعیه تصریح شده است: فعالیت‌های مستمر و مقتدرانه فرماندهی انتظامی، خراسان شمالی را به استانی امن تبدیل کرده که این امر در سفر رهبری بیش از پیش جلوه کرده است.

در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: در راستای تامین نظم و امنیت این سفر تاریخی، وظایف متعدد و گسترده‌ای به نیروی انتظامی واگذار شد که با لطف و عنایت خداوند متعال و همدلی و تلاش شبانه روزی، دلسوزانه و ایثارگرانه تمامی فرماندهان، مدیران و کارکنان توانمند و همچنین با همکاری سایر سازمان‌ها و دستگاه‌های مسئول در بهترین شرایط امنیتی و انتظامی برگزار و برگ زرین دیگری در پرونده پرافتخار ناجا افزون شد.

این اطلاعیه می افزاید: تدابیر اتخاذ شده برای اجرای اقدامات انتظامی و ترافیکی به منظور استقبال از رهبر انقلاب، هر چند برای مردم غیور خراسان شمالی، موجبات زحمت را به وجود آورده بود اما با امنیت بالایی که همگی مرهون همکاری و همیاری مردم فهیم و ولایی بود برگزار شد.

در پایان این اطلاعیه آمده است: فرماندهی انتظامی خراسان شمالی در این اطلاعیه بر خود لازم می‌داند از فعالیت‌ها و تلاش بی وقفه شما ملت در اجرای این مأموریت خطیر تقدیر و تشکر کرده و توفیق روز افزون شما را در سایه توجهات حضرت بقیه‌الله الاعظم(عج) و تحت رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای از درگاه ایزد منان مسئلت می‌کند.