انتخابات شوراهای دانش آموزی سبزوار برگزار می شود

جواد کوره پز بعداز ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در نظام مردم سالاری دینی کشور عزیزمان سالانه به طور متوسط یک انتخابات برگزار می شود.

وی انتخابات شوراهای دانش آموزی را تمرین عملی ورود دانش آموزان به عرصه فعالیتهای سیاسی و اجتماعی جامعه دانست و گفت: انتخابات شوراهای دانش آموزی هر سال در آبان ماه در مدارس سراسر کشور برگزار می شود

کورخ پز با بیان اینکه تمام مراحل این انتخابات از ثبت نام کاندیداها تا شمارش آرا توسط خود دانش آموزان برگزار می شود اظهارکرد: انتخابات دانش آموزی شهرستان سبزوار در تمامی مدارس همزمان با سراسر کشور چهارشنبه سوم آبان برگزار خواهد شد.

کارشناس شوراهای دانش آموزی آموزش و پرورش سبزوار با بیان اینکه انتخابات به صورت هماهنگ در تمامی مدارس این شهرستان برگزار می شود، گفت: تا کنون 43هزارو 500 برگ تعرفه رای در سطح مدارس توزیع شده است.

رمضان علی حداد نیا وضعیت تحصیلی متوسط رو به بالا، اخلاق خوب و قانون پذیر بودن را شرایط احراز صلاحیت کاندیداهای داوطلب عنوان و بیان کرد: تبلیغات کاندیدا در سطح مدارس از 28 مهرماه آغاز شده و تا 2 آبان ماه ادامه دارد.

وی تصریح کرد: به جز کلاس های اول و دوم ابتدایی تمامی دانش آموزان در سه مقطع تحصیلی در انتخابات شرکت خواهند کرد.