ترویج فرهنگ قرآن در جامعه ضامن سلامت نظام اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید حسن عاملی عصر یکشنبه در تجلیل از قرآنآموز برتر اردبیل منزلت و شان کلام الهی را در مطالعه و تدبر در آن دانست و افزود: رجوع به قرآن نقش اصلاحگرایانه به دنبال دارد.
وی با اینکه خانوادهها باید آموزش قرآن برای فرزندانشان را از همان سنین کودکی مورد توجه قرار دهند، اضافه کرد: خانواده ها باید به گونهای اهداف و برنامههای خود را پیشبینی کنند تا بیش از هر زمان دیگر فرهنگ اصیل قرآن و معارف آن در جامعه نفوذ پیدا کند.
نماینده ولی فقیه در استان پیامهای قرآنی را نافذ و دارای اعتبار بینالمللی و جهانی برشمرد و یادآور شد: قرآن کاملترین کتابی است که برای راهنمایی بشر فرو فرستاده شده و نقش اصلاحگرایانه این کتاب در طول تاریخ ممتاز و بینظیر بوده است.
به اعتقاد وی بشریت امروز تشنه معارف اهل بیت عصمت و طهارت است و در این مسیر، قرآن و عترت گمشده بشریت در عصر معاصر است.
حجت الاسلام عاملی با بیان اینکه رهنمودهای قرآن باید در همه مراحل زندگی افراد به کار برده شود، متذکر شد: فرهنگ قرآن باید در لایههای مختلف جامعه و گروههای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، تربیتی، اخلاقی نهادینه شود.
لزوم بهره گیری از فضاهای فرهنگی برای آموزش قرآن
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اردبیل نیز در این مراسم با بیان اینکه آموزش قرآن در کانونهای فرهنگی، هنری و مکانهای فرهنگی و ارزشی باید مد نظر باشد، تاکید کرد: قرآن به عنوان نور هدایت و تکامل بشری است.
حجتالاسلام وحدت مشهوری نظری از برگزاری سی و پنجمین مسابقات قرآن کریم به صورت شهرستانی در رشتههای حفظ، قرائت، ترتیل، مفاهیم، اذان، تواشیح و همخوانی خبر داد و عنوان کرد: این مسابقات در دو مقطع سنی زیر 16 سال و بالای 16 سال از امروز آغاز شده است.
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