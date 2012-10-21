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۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۸:۳۷

حجت الاسلام عاملی:

ترویج فرهنگ قرآن در جامعه ضامن سلامت نظام اجتماعی است

ترویج فرهنگ قرآن در جامعه ضامن سلامت نظام اجتماعی است

اردبیل – خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل ترویج فرهنگ قرآن در جامعه را در راستای تضمین سلامت بیش از پیش نظام اجتماعی ضروری دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید حسن عاملی عصر یکشنبه در تجلیل از قرآن‌آموز برتر اردبیل منزلت و شان کلام الهی را در مطالعه و تدبر در آن دانست و افزود: رجوع به قرآن نقش اصلاح‌گرایانه به دنبال دارد.

وی با اینکه خانواده‌ها باید آموزش قرآن برای فرزندانشان را از همان سنین کودکی مورد توجه قرار دهند، اضافه کرد: خانواده ها باید به گونه‌ای اهداف و برنامه‌های خود را پیش‌بینی کنند تا بیش از هر زمان دیگر فرهنگ اصیل قرآن و معارف آن در جامعه نفوذ پیدا کند.

نماینده ولی فقیه در استان پیامهای قرآنی را نافذ و دارای اعتبار بین‌المللی و جهانی برشمرد و یادآور شد: قرآن کامل‌ترین کتابی است که برای راهنمایی بشر فرو فرستاده شده و نقش اصلاح‌گرایانه این کتاب در طول تاریخ ممتاز و بی‌نظیر بوده است.

به اعتقاد وی بشریت امروز تشنه معارف اهل بیت عصمت و طهارت است و در این مسیر، قرآن و عترت گمشده بشریت در عصر معاصر است.

حجت الاسلام عاملی با بیان اینکه رهنمودهای قرآن باید در همه مراحل زندگی افراد به کار برده شود، متذکر شد: فرهنگ قرآن باید در لایه‌های مختلف جامعه و گروه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، تربیتی، اخلاقی نهادینه شود.

لزوم بهره گیری از فضاهای فرهنگی برای آموزش قرآن

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اردبیل نیز در این مراسم با بیان اینکه آموزش قرآن در کانونهای فرهنگی، هنری و مکانهای فرهنگی و ارزشی باید مد نظر باشد، تاکید کرد: قرآن به عنوان نور هدایت و تکامل بشری است.


حجت‌الاسلام وحدت مشهوری نظری از برگزاری سی و پنجمین مسابقات قرآن کریم به صورت شهرستانی در رشته‌های حفظ، قرائت، ترتیل، مفاهیم، اذان، تواشیح و همخوانی خبر داد و عنوان کرد: این مسابقات در دو مقطع سنی زیر 16 سال و بالای 16 سال از امروز آغاز شده است.
 
وی توجه به آموزش قرآن کریم در سنین پایین‌تر را ضروری دانست و ادامه داد: در کنار مدارس قرآنی، مهدها و کانونهای تربیتی، در امامزاده‌ها و بقاع متبرکه آموزش و همخوانی قرآن را در گروه‌های سنی مختلف مد نظر قرار داده ایم.
کد مطلب 1725375

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