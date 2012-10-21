ترویج فرهنگ قرآن در جامعه ضامن سلامت نظام اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید حسن عاملی عصر یکشنبه در تجلیل از قرآن‌آموز برتر اردبیل منزلت و شان کلام الهی را در مطالعه و تدبر در آن دانست و افزود: رجوع به قرآن نقش اصلاح‌گرایانه به دنبال دارد.

وی با اینکه خانواده‌ها باید آموزش قرآن برای فرزندانشان را از همان سنین کودکی مورد توجه قرار دهند، اضافه کرد: خانواده ها باید به گونه‌ای اهداف و برنامه‌های خود را پیش‌بینی کنند تا بیش از هر زمان دیگر فرهنگ اصیل قرآن و معارف آن در جامعه نفوذ پیدا کند.

نماینده ولی فقیه در استان پیامهای قرآنی را نافذ و دارای اعتبار بین‌المللی و جهانی برشمرد و یادآور شد: قرآن کامل‌ترین کتابی است که برای راهنمایی بشر فرو فرستاده شده و نقش اصلاح‌گرایانه این کتاب در طول تاریخ ممتاز و بی‌نظیر بوده است.

به اعتقاد وی بشریت امروز تشنه معارف اهل بیت عصمت و طهارت است و در این مسیر، قرآن و عترت گمشده بشریت در عصر معاصر است.

حجت الاسلام عاملی با بیان اینکه رهنمودهای قرآن باید در همه مراحل زندگی افراد به کار برده شود، متذکر شد: فرهنگ قرآن باید در لایه‌های مختلف جامعه و گروه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، تربیتی، اخلاقی نهادینه شود.

لزوم بهره گیری از فضاهای فرهنگی برای آموزش قرآن

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اردبیل نیز در این مراسم با بیان اینکه آموزش قرآن در کانونهای فرهنگی، هنری و مکانهای فرهنگی و ارزشی باید مد نظر باشد، تاکید کرد: قرآن به عنوان نور هدایت و تکامل بشری است.



حجت‌الاسلام وحدت مشهوری نظری از برگزاری سی و پنجمین مسابقات قرآن کریم به صورت شهرستانی در رشته‌های حفظ، قرائت، ترتیل، مفاهیم، اذان، تواشیح و همخوانی خبر داد و عنوان کرد: این مسابقات در دو مقطع سنی زیر 16 سال و بالای 16 سال از امروز آغاز شده است.

وی توجه به آموزش قرآن کریم در سنین پایین‌تر را ضروری دانست و ادامه داد: در کنار مدارس قرآنی، مهدها و کانونهای تربیتی، در امامزاده‌ها و بقاع متبرکه آموزش و همخوانی قرآن را در گروه‌های سنی مختلف مد نظر قرار داده ایم.