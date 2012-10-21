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۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۸:۴۹

هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال/

برتری پرسپولیس مقابل راه آهن در پایان نیمه اول

برتری پرسپولیس مقابل راه آهن در پایان نیمه اول

تیم فوتبال پرسپولیس نیمه اول دیدار مقابل راه آهن در چارچوب هفته دوازدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور را با پیروزی پشت سر گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوازدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 18 امروز یکشنبه با رویارویی تیم‌های پرسپولیس و راه آهن پیگیری شد. نیمه اول این بازی که با حضور بیش از پنج هزار تماشاگر برگزار شد به برتری 2 بر صفر تیم پرسپولیس انجامید.

برای تیم فوتبال پرسپولیس در این نیمه هادی نوروزی (2) و سیدجلال حسینی (16) موفق به گلزنی شدند تا شاگردان "مانوئل ژوزه" با پیروزی به رختکن بروند. هر دو گل تیم پرسپولیس روی ضربات ایستگاهی و با ارسال مهدی مهدوی‌کیا به ثمر رسید.

قضاوت دیدار پرسپولیس - راه آهن برعهده محسن ترکی است. او در نیمه اول این بازی به حسین ماهینی از تیم پرسپولیس کارت زرد نشان داد.

کد مطلب 1725376

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