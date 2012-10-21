برتری پرسپولیس مقابل راه آهن در پایان نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوازدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 18 امروز یکشنبه با رویارویی تیم‌های پرسپولیس و راه آهن پیگیری شد. نیمه اول این بازی که با حضور بیش از پنج هزار تماشاگر برگزار شد به برتری 2 بر صفر تیم پرسپولیس انجامید.

برای تیم فوتبال پرسپولیس در این نیمه هادی نوروزی (2) و سیدجلال حسینی (16) موفق به گلزنی شدند تا شاگردان "مانوئل ژوزه" با پیروزی به رختکن بروند. هر دو گل تیم پرسپولیس روی ضربات ایستگاهی و با ارسال مهدی مهدوی‌کیا به ثمر رسید.

قضاوت دیدار پرسپولیس - راه آهن برعهده محسن ترکی است. او در نیمه اول این بازی به حسین ماهینی از تیم پرسپولیس کارت زرد نشان داد.