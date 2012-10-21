  1. بین الملل
۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۹:۱۳

کاریکاتور روز/

پرچم لبنان پس از ترور رئیس بخش اطلاعاتی نیروهای امنیتی

پرچم لبنان پس از ترور رئیس بخش اطلاعاتی نیروهای امنیتی

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: رسانه های جهان عرب هر روز ایده های انتقادی خود درباره مسائل مختلف منطقه‌ای و بین المللی را در قالب کاریکاتور بیان می کنند که به مهمترین این کاریکاتورها با توجه به وقایع روز اشاره می شود.

پرچم لبنان پس از ترور رئیس بخش اطلاعاتی نیروهای امنیتی

روزنامه الحیات چاپ لندن امروز در کاریکاتوری به ناآرامیهای لبنان پس از ترور "وسام الحسن" رئیس بخش اطلاعاتی نیروهای امنیتی این کشور اشاره دارد. بر این اساس در پی این اقدام تروریستی نشانه اصلی پرچم لبنان موسوم به "درخت ارز" در خون غلتیده است.

یمن پس از رژیم دیکتاتوری صالح؛ آیا تغییری دیده می شود؟

روزنامه الشرق الاوسط امروز به ادامه بی ثباتی و وضعیت بحرانی اقتصاد یمن پس از برکناری عبدالله صالح از قدرت اشاره دارد.

تلاش نتانیاهو برای آغاز جنگ!

روزنامه القدس العربی امروز در کاریکاتوری به حملات موشکی اخیر رژیم صهیونیستی به نوار غزه اشاره دارد و این اقدامات تحریک آمیز را تلاشهای نتانیاهو برای آغاز جنگی جدید دانسته است.

کد مطلب 1725377

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