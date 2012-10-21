پرچم لبنان پس از ترور رئیس بخش اطلاعاتی نیروهای امنیتی

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: رسانه های جهان عرب هر روز ایده های انتقادی خود درباره مسائل مختلف منطقه‌ای و بین المللی را در قالب کاریکاتور بیان می کنند که به مهمترین این کاریکاتورها با توجه به وقایع روز اشاره می شود.