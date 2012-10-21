ارتباط «جمشید بسم الله» با سیاستهای بانک مرکزی چیست؟/ واکنش وزیر اقتصاد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کمیسیون برنامه و بودجه برای بررسی سئوال از رئیس جمهورعصر امروز، با حضور وزیران اقتصاد، صنعت ، معدن تجارت و رئیس کل بانک مرکزی و معاون پارلمانی رئیس جمهور برگزار شد.

یکی از نمایندگان شرکت کننده در این نشست در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در جلسه امروز، یکی از نمایندگان مجلس سوال مکتوبی را به واسطه غلامرضا مصباحی مقدم به وزیر امور اقتصاد و دارایی تحویل داد.

وی افزود: سوال این نماینده از وزیر اقتصاد این بود که " ارتباط جمشید بسم الله با سیاست های بانک مرکزی چیست؟".

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: وزیر اقتصاد بعد از مطالعه سوال این نماینده تنها به لبخند اکتفا کرد و سوال را در جیب خود قرار داد.

به گزارش مهر، غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص جلسه امروز این کمیسیون تاکید کرده است: از آنجا که برخی از سئوال کنندگان به نظر می آمد که از پاسخ ها قانع شده اند اما عده دیگری همچنان قانع نشده اند مقرر شد روز سه شنبه سئوال کنندگان از رئیس جمهور نشستی را برگزار کنند و نظر نهایی را کتبا به کمیسیون برنامه و بودجه یا هیئت رئیسه مجلس اعلام کنند.

وی گفت: در صورتی که سئوال کنندگان از رئیس جمهور اعلام کنند پاسخ نمایندگان دولت قانع کننده نشده اند طرح سئوال از رئیس جمهور در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می گیرد و رئیس جمهور یک ماه فرصت داردتا برای پاسخگویی در صحن مجلس حاضر شود در غیر این صورت و در صورتی که نمایندگان اعلام کنند که پاسخ ها قانع کننده بود پیگیری این طرح متوقف خواهد شد.