کارگاه آموزشی مداحی در خراسان شمالی آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه کارگاه آموزشی مداحان خراسان شمالی با حضور اساتید برجسته مداحی کشور در محل حسینیه رازی‌های مقیم بجنورد آغاز شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی در مراسم آغازین این کارگاه افزود: در این کارگاه 200 نفر از مداحان شهرستان‌های مختلف خراسان شمالی مسائلی از جمله فنون مداحی، آسیب شناسی مداحی، قرائت قرآن، بیان احکام، شناخت شعر آیینی و ... را آموزش می‌بینند.

حجت الاسلام زین العابدین روحانی نیا با بیان اینکه کارگاه آموزشی مداحان با محوریت کانون مداحان استان و با همکاری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی برگزار می‌شود، اظهار داشت: این کارگاه به مدت سه روز ادامه خواهد داشت.

رییس کانون مداحان و شعرای آیینی نیز در این کارگاه هدف از برگزاری کارگاه‌های آموزشی مداحی در کشور را ارتقای سطح فن مداحان و شناسایی توانمندی‌های این قشر بیان کرد.

مصطفی خرسندی اضافه کرد: با برگزاری کارگاه‌های آموزشی مداحی، ضمن شناسایی توانمندی‌های مداحان مناطق مختلف، آموزش‌های تکمیلی نیز به این افراد ارائه می‌شود.

وی اظهار داشت: در حالی که هم اکنون بین 46 تا 52 هزار نفر مداح در کشور وجود دارد، 400 کانون مربوط به مداحان و شعرای آیینی کار آموزش این مداحان را در سطح استان های کشور بر عهده دارند.