  1. استانها
  2. اردبیل
۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۸:۵۲

با یک میلیارد ریال اعتبار/

480 دستگاه لوازم خانگی بین مددجویان کمیته امداد اردبیل توزیع شد

480 دستگاه لوازم خانگی بین مددجویان کمیته امداد اردبیل توزیع شد

اردبیل – خبرگزاری مهر: مدیر کمیته امداد شهرستان اردبیل از توزیع 480 دستگاه لوازم خانگی در بین مددجویان و خانواده های تحت حمایت مرکز استان در شش ماهه‌ نخست سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل قدیمی عصر یکشنبه در دیدار با خیران کمیته امداد اردبیل اضافه کرد: برای تهیه‌ این تعداد لوازم خانگی مورد نیاز و ضروری خانواده های تحت حمایت، بالغ بر یک میلیارد ریال هزینه شده است.

وی تصریح کرد: لوازم خانگی اهدا شده شامل 120 دستگاه یخچال، 120 دستگاه آبگرمکن، 120 دستگاه اجاق گاز، 120 دستگاه بخاری گازی و... بوده و در بین مددجویان توزیع شده است.

مدیر کمیته امداد شهرستان اردبیل با بیان اینکه مردم خیر اردبیل در جهت محرومیت زدایی تعامل و همکاری خوبی با کمیته‌ امداد دارند، یادآور شد: حمایتهای خیرین در قالب توزیع سبد کالا، کمک به جهیریه‌ نوعروسان، درمان بیماران و کمک به ایتام باید تداوم داشته باشد.

جشن ازدواج 121 نوعروس کمیته امداد پارس آباد برگزار شد

همچنین به مناسبت سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س)، مراسم جشن ازدواج 121 نفر از نوعروسان با حضور مسئولان و جمعی از خانواده های تحت حمایت کمیته‌ امداد پارس آباد برگزار شد.

مدیر کمیته امداد پارس آباد در این مراسم تصریح کرد: طی شش ماهه نخست سال جاری، تعداد 121 نفر از نوعروسان تحت حمایت کمیته‌ امداد این شهرستان در دوره های آموزشی مهارتهای زندگی و بهداشت فردی و روانی شرکت کرده اند، که این افراد زندگی مشترک خود را به مناسبت سالروز ازدواج همسران آسمانی آغاز می کنند.

مالک بدری قناعت را موجب دوام زندگی مشترک زوجین برشمرد و تاکید کرد: اگر چشم و هم چشمی موجب فراموشی این مهم شود، آنگاه ممکن است دچار از هم پاشیدگی نهاد خانواده شود.
کد مطلب 1725382

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها