480 دستگاه لوازم خانگی بین مددجویان کمیته امداد اردبیل توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل قدیمی عصر یکشنبه در دیدار با خیران کمیته امداد اردبیل اضافه کرد: برای تهیه‌ این تعداد لوازم خانگی مورد نیاز و ضروری خانواده های تحت حمایت، بالغ بر یک میلیارد ریال هزینه شده است.

وی تصریح کرد: لوازم خانگی اهدا شده شامل 120 دستگاه یخچال، 120 دستگاه آبگرمکن، 120 دستگاه اجاق گاز، 120 دستگاه بخاری گازی و... بوده و در بین مددجویان توزیع شده است.

مدیر کمیته امداد شهرستان اردبیل با بیان اینکه مردم خیر اردبیل در جهت محرومیت زدایی تعامل و همکاری خوبی با کمیته‌ امداد دارند، یادآور شد: حمایتهای خیرین در قالب توزیع سبد کالا، کمک به جهیریه‌ نوعروسان، درمان بیماران و کمک به ایتام باید تداوم داشته باشد.

جشن ازدواج 121 نوعروس کمیته امداد پارس آباد برگزار شد

همچنین به مناسبت سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س)، مراسم جشن ازدواج 121 نفر از نوعروسان با حضور مسئولان و جمعی از خانواده های تحت حمایت کمیته‌ امداد پارس آباد برگزار شد.

مدیر کمیته امداد پارس آباد در این مراسم تصریح کرد: طی شش ماهه نخست سال جاری، تعداد 121 نفر از نوعروسان تحت حمایت کمیته‌ امداد این شهرستان در دوره های آموزشی مهارتهای زندگی و بهداشت فردی و روانی شرکت کرده اند، که این افراد زندگی مشترک خود را به مناسبت سالروز ازدواج همسران آسمانی آغاز می کنند.

مالک بدری قناعت را موجب دوام زندگی مشترک زوجین برشمرد و تاکید کرد: اگر چشم و هم چشمی موجب فراموشی این مهم شود، آنگاه ممکن است دچار از هم پاشیدگی نهاد خانواده شود.