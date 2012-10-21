برگزاری اردوی انتخابی تیم ملی کریکت مردان در کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی انتخابی تیم ملی کریکت آقایان هم اکنون در کرمان درحال برگزاری است تا یکم آبان ماه ادامه دارد.

ثریا سلطانی مسول کمیته کریکت استان کرمان در این رابطه گفت : در این اردو ورزشکارانی از استان های قم، زنجان، یزد، ایلام، هرمزگان، بوشهر و کرمان حضور دارند.

وی گفت: اردوی انتخابی تیم ملی کریکت در قسمت آقایان و زیر نظر محمد رشیددان مربی کریکت تیم ملی که اهل کشور پاکستان است در محل مجموعه ورزشی بشری برگزار می شود.

مسابقات طناب کشی و دارت یادواره شهید نکویی برگزار شد

رییس هیات انجمن های ورزشی شهرستان کرمان گفت: به مناسبت هفته تربیت بدنی یک دوره مسابقات طناب کشی و دارت یادواره شهید نکویی در 2 قسمت آقایان و بانوان در محل پارک مادر برگزار شد.



وی گفت: در این رقابت ها و در رشته طناب کشی آقایان و بانوان در مجموع 8 تیم حضور داشتند که در نهایت تیم های جوپار توانستند مقام اول را کسب نمایند.



رییس هیات انجمن های ورزشی شهرستان کرمان گفت: در رشته دارت نیز در قسمت بانوان مهشید پورجناب زاده اول ، منیژه پورجناب زاده دوم و شیما مسعودی سوم شدند.



وی ادامه داد: در قسمت آقایان نیز ماشاالله احمدی اول ،متین رضایی دوم و علیرضا پناهی در سکوی سوم ایستادند.



دامغانی گفت: این مسابقات با همکاری هیات انجمنهای ورزشی استان و شهرستان ، کمیته طناب کشی و دارت برگزار شد.



رییس هیات انجمن های ورزشی شهرستان گفت: از آنجا که شهید سعید نکویی از کشتی گیران خوب استان بوده است، سعی کردیم این مسابقات را با نام این شهید بزرگوار برگزار کنیم تا نام این شهید زنده بماند.

مسابقات اتومبیلرانی جنوب شرق کشور در شهرستان ریگان برگزار شد

مسابقات اتومبیلرانی جنوب شرق کشور در بلندترین تپه های شنی دنیا در شهرستان ریگان برگزار شد.

در این مسابقات 30 نفر از قهرمانان کشوری مسافت سه کیلومتری تپه های شنی را به رقابت پرداختند.

مسئول کمیته مسابقات اتومبیلرانی کشور گفت: برای اولین بار مسابقات اتومبیلرانی در تپه های شنی در شهرستان ریگان برگزار شد.

سلیم سرپولکی افزود: این مسابقات در رمل یا همان شن های روان برگزار شد که قهرمانان کشوری توان خود را در این مکان به نمایش گذاشتند.

وی ادامه داد: در پایان در کلاس چهار سیلندر انژکتوری، پرویز شه بخش اول، بی برگ شه بخش دوم و عبدالعزیز اسماعیل کیا سوم شدند.

وی اظهار داشت: در کلاس هشت سیلندر و چهار سیلندر کاربراتور سید یوحنا احمدی زاده اول، سهیل سلطانی دوم و سید جلال موسوی سوم شدند.

سرپولکی گفت: در کلاس شش سیلندر کاربراتور محمد عظیم اسماعیل کیا اول، ارشید دریجانی دوم و مهرداد رضایی سوم شدند.

سازماندهی ورزشی سیرجان در سه بخش طراحی شده است

رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان سیرجان، گفت: سازماندهی ورزشی در سه بخش قهرمانی، همگانی و اداری طراحی شده است.



اصغر حدیدی به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش در دیدار با امام جمعه سیرجان افزود: نیمه نخست سال جاری هفت هزار و 500 نفر از جوانان ورزشکار سیرجانی بیمه ورزشی شدند که دو هزار و 500 نفر را بانوان و پنج هزار نفر را آقایان تشکیل می دهند.

وی اظهار داشت: 32 رشته ورزشی در قالب هیات های فعال عضویت هشت هزار نفر از جوانان را در ورزش های قهرمانی و خاص بر عهده دارند.

وی تصریح کرد: امسال رشته های ورزشی جدید اسکواش، کبدی، بدمینتون، هندبال، تنیس خالی و بیس بال تاسیس می شود که هیات های رشته های جدید ورزشی در شهرستان سیرجان تشکیل شده است.

وی گفت: سرانه فضای ورزشی شهرستان سیرجان در بخش سازمانی و اداری نیز 40 سانتی متر مربع است که نیاز به افزایش شاخص سرانه به 50 سانتی متر مربع است.

حدیدی، افزود: ورزشگاه دو هزار نفری شهید تختی سیرجان نیز با هزینه 20 میلیارد ریال از اعتبارات ملی که توسط شرکت توسعه اماکن ورزشی کشور احداث شده است در هفته تربیت بدنی به بهره برداری می رسد.



آیین تجلیل از ورزشکاران مدال آور در بافت برگزار شد





آیین تجلیل از ورزشکاران مدال آور شهرستان بافت با حضور نماینده مردم بافت، رابر و ارزوئیه در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسوولان این شهرستان برگزار شد.



فرماندار بافت در این آیین گفت: قهرمانان ورزشی باید الگوی اخلاق و معنویت باشند.

محمدعلی بهروز تصریح کرد: تجلیل و ارزش نهادن به قهرمانان و مدال آوران ورزشی اجر نهادن به اخلاق انسانی و الگو سازی برای جوانان است.

وی با اشاره به استعداد و ظرفیت بالای جوانان این شهرستان در تمامی رشته های ورزشی از پیمان نصیری به عنوان افتخار این دیار نام برد و گفت: این ورزشکار ملی و با اخلاق، توانست با توکل، اراده و همت خود پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را در تمامی دنیا به اهتزاز در آورد و عزت و اقتدار ملت ایران را به گوش جهانیان برساند.



رقابت های جودو قهرمانی استان کرمان با حضور 141 ورزشکار برگزار شد





رقابت های جودو قهرمانی استان کرمان ویژه بانوان با شرکت 70 نفر در گروه سنی نونهالان و 71 نفر در گروه سنی جوانان برگزار شد.



در این رقابت ها تیم های زنگی آباد، جوپار و مرکزی از کرمان و تیم های بافت، زرند، سیرجان، رفسنجان، کهنوج، شهربابک و کوهبنان به رقابت با یکدیگر پرداختند.

در گروه سنی جوانان در بخش تیمی، تیم های سیرجان، کرمان و زرند به ترتیب اول تا سوم شدند.

همچنین در بخش انفرادی، شیرین طلایی، فاطمه خواجه پورو سحر اسدی هر سه از سیرجان، مرضیه محمدی، فاطمه برهانی، مریم سلاجقه هر سه از زرند، آزاده قلعه خانی و فاطمه فردوسی هر دو از کرمان و محبوبه حریفی از رفسنجان به ترتیب در اوزان منهای 37، 42، 48، 52، 57، 63، 70، 78 و به اضافه 78 کیلوگرم مقام اول را کسب کردند.

در گروه سنی نونهالان نیز در بخش تیمی تیم های کرمان، سیرجان و زرند به ترتیب عناوین اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.



مسابقات شطرنج در بم برگزار شد





مسابقات شطرنج به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش با حضور 18 شطرنج باز در سالن شطرنج فجر بم برگزار شد.



مسئول برگزاری مسابقات شطرنج بم بیان کرد: در پایان این مسابقات دو روزه، علی دریجانی، حسین رضازاده و مسعود هنرمند به عنوان نفرات برتر معرفی شدند.

علی سفیدگر زاده ادامه داد: این رقابت ها به صورت آزاد و به روش سوییسی برگزار شد و نفرات برتر، تیم بم را در لیگ دسته یک کشور همراهی می کنند.

سرپرست هیات اسکیت استان کرمان معرفی شد





طی حکمی از سوی "فریبا محمدیان" سرپرست فدراسیون اسکیت جمهوری اسلامی ایران، دکتر محمدعلی دهقان به عنوان سرپرست هیات اسکیت استان کرمان معرفی شد.



در این حکم آمده است که باید حداکثر ظرف مدت دو ماه شرایط لازم را برای برگزاری مجمع عمومی به منظور انتخاب رییس هیات فراهم کنند تا مقدمات حضور مسئولان این فدراسیون در کرمان فراهم شود.