سامانه سامد آماده دریافت شکایات مردم از ادارات است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد علی بصام تبار گفت: سامانه سامد در استان کرمانشاه آماده دریافت هر گونه شکایات مردم در خصوص ادارات و ارگان های دولتی است.

وی افزود: مردم هر گونه شکایات در خصوص ادارات و ارگان های دولتی دارند می توانند با تلفن 111 تماس حاصل نموده و پس از ثبت درخواست‘ کد رهگیری خود را دریافت نمایند و مجدداً برای پیگیری درخواست خود با همان شماره و پس از گذشت یک هفته از ثبت درخواست تماس حاصل نمایند.

وی گفت: دفتر ارتباطی مردمی ریاست محترم جمهوری نسبت به تشریح عملکرد این سامانه تاکید فراوان دارندزیرا این سامانه پایگاهی است که مردم می توانند شکایات خود را پیگیری و دنبال کنند.

