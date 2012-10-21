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۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۸:۵۴

در کرمانشاه/

سامانه سامد آماده دریافت شکایات مردم از ادارات است

سامانه سامد آماده دریافت شکایات مردم از ادارات است

کرمانشاه – خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر بازرسی‘ ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری اعلام کرد: سامانه سامد آماده دریافت شکایات مردم از ادارات و ارگان های دولتی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد علی بصام تبار گفت: سامانه سامد در استان کرمانشاه  آماده دریافت هر گونه شکایات مردم در خصوص ادارات و ارگان های دولتی است.

وی افزود: مردم هر گونه شکایات در خصوص ادارات و ارگان های دولتی دارند می توانند با تلفن 111 تماس حاصل نموده و پس از ثبت درخواست‘ کد رهگیری خود را دریافت نمایند و مجدداً برای پیگیری درخواست خود با همان شماره و پس از گذشت یک هفته از ثبت درخواست تماس حاصل نمایند.

وی گفت: دفتر ارتباطی مردمی ریاست محترم جمهوری نسبت به تشریح عملکرد این سامانه تاکید فراوان دارندزیرا این سامانه پایگاهی است که مردم می توانند شکایات خود را پیگیری و دنبال کنند.
 

کد مطلب 1725384

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    نظرات

    • ابراهیم واحدی US ۰۶:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
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      پاسخ
      با سلام...اینجانب به کمیته امداد شکایت کردم چرا باید ثروتمندی زیر پوشش کمیته باشه اونم با مدرک و سند معتبر که متاسفانه پیگیری نشد الان سالهاست طرف مستمری میگیره هرساله وام میگیره چرا به فقرا کمک نمیکنند...مثلا چند نفر از روستای ما مثل همین همسایه روبروی اینجانب که توان کار کردن ندارن چرا رسیدگی نمیشه

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