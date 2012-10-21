به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های پرسپولیس و راه آهن از ساعت 18 امروز یکشنبه برگزارکننده آخرین دیدار از هفته دوازدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر بودند. این بازی که در حضور بیش از پنج هزار تماشاگر در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد در پایان به برتری 2 بر صفر پرسپولیس انجامید.

پرسپولیس در این بازی خیلی زود به گل رسید و در دقیقه 2 روی ارسال کرنر مهدی مهدوی‌کیا از جناح چپ هادی نوروزی با ضربه سر تور دروازه تیم راه آهن را به لرزه درآورد. پرسپولیس بعد از این گل پا پس نکشید و به دنبال زدن گل‌های بعدی بود که در دقیقه 16 به این هدف رسید.

کمتر از دو دقیقه پس از آنکه هادی نوروزی در گشودن دروازه تیم راه آهن ناکام ماند، سیدجلال حسینی در نقش یک گلزن ظاهر شد و با ضربه سر ضربه ایستگاهی مهدی مهدوی‌کیا که از جناح راست روی دروازه راه آهن ارسال شده بود را مبدل به گل دوم سرخپوشان کرد.

بعد از این گل راه آهن برای جبران گل‌های خورده با میل تهاجمی بیشتر بازی کرد و این تیم در دقیقه 36 توسط مجتبی شیری تا آستانه گلزنی پیش رفت اما ضربه بازیکن جوان تیم راه آهن را سیدجلال حسینی از روی خط دروازه سرخپوشان بیرون کشید.

در ادامه نیمه اول نه راه آهن تلاشی موثر برای زدن گل داشت و نه پرسپولیس تمایلی برای زدن گل‌های بیشتر از خود نشان داد تا این نیمه به برتری 2 بر صفر سرخپوشان بیانجامد.

در نیمه دوم تغییر خاصی در روش بازی دو تیم ایجاد نشد. راه آهن کماکان طرح و برنامه‌ای برای گلزنی نداشت و پرسپولیس هم دفاع از گل‌های زده را به زدن گل‌های دیگر ترجیح می‌داد. در این بین تک موقعیت‌هایی روی دروازه دو تیم ایجاد شد که زهر لازم برای تغییر نتیجه را نداشت و در نهایت بازی با برتری 2 بر صفر پرسپولیس به اتمام رسید.

پرسپولیس که از تاریخ 26 اسفندماه 1390 در دیدارهای داخلی مقابل تماشاگران خودی به پیروزی نرسیده بود با این پیروزی یک برد نوبرانه را بدست آورد. پیروزی این تیم مقابل آلومینیوم هرمزگان هم در غیاب تماشاگران پرسپولیس که در آن بازی محروم بودند، رقم خورد.

پرسپولیس با سه امتیاز این بازی 14 امتیازی شد و تا رده یازدهم جدول صعود کرد و راه آهن با 18 امتیاز به رده هشتم جدول تنزل یافت.

قضاوت دیدار پرسپولیس - راه آهن برعهده محسن ترکی بود. او در این بازی به حسین ماهینی و مهدی مهدوی‌کیا از تیم پرسپولیس کارت زرد نشان داد.