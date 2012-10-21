نوآوریها در راستای رفع مشکلات صنعت باشد/ 360 طرح المپیاد مخترعان

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز سپهری بعداز ظهر یکشنبه در نشست خبری سومین المپیاد بین المللی مخترعان اظهار کرد: تفاوت ایران با کشورهای پیشرفته در این است که ثبت اختراعات متناسب با نیاز صنعت نیست و بسیاری از نو آوران اطلاعات صنعتی را جویا نیستند.

وی در رابطه با برگزاری سومین المپیاد مخترعان در مشهد بیان کرد: 360 طرح درمرحله اول به دبیرخانه ارائه شد که 238 طرح با کسب حداقل امتیازات به مسابقه راه یافتند.

وی افزود: در اختتامیه این المپیاد داوری نهایی به صورت حضوری توسط داوران متخصص انجام و در مراسم اختتامیه مدال آوران معرفی خواهند شد.

دبیر علمی سومین المپیاد مخترعان، مبتکران و نوآوران یادآور شد: در داوری این مسابقات 20 آیتم به صورت ریز از جنبه های علمی، نوآوری، کاربردی و پوشش دادن به نیازهای جامعه لحاظ شده است.

وی بیان کرد: آثار در هفت گروه طبقه بندی شده اند که محورهای گسترده ای را شامل می شود و البته محدودیتی در دریافت آثار نداشته ایم.

سپهری در خصوص محورهای پذیرش آثار در المپیاد گفت: برق و کامپیوتر43 عنوان، تاسیسات و انرژی 25 عنوان، مکانیک ومتالوژی وعمران 25 عنوان پذیرش شدند.

وی افزود: زیست شناسی و کشاورزی 25 عنوان، شیمی، نانو تکنولوژی و صنایع غذایی21 عنوان، روباتیک 42 عنوان و مهندسی و تجهیزات پزشکی 40 عنوان به مرحله نهایی راه پیدا کردند.

دبیر علمی سومین المپیاد مخترعان ابراز امیدواری کرد و افزود: اصحاب صنعت در استان به صورت جدی از نمایشگاه بازدید داشته باشند.

گفتنی است، سومین المپیاد بین المللی مخترعان،مبتکران ونوآوران سوم تا پنجم آبان ماه در مجتمع آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار خواهد شد و شرکت برای عموم مردم آزاد است.