بیش از 29 هزار واحد مسکن مهر استان کرمانشاه به زودی واگذار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دادوش هاشمی گفت: هم اکنون پی سازی 46 هزار و 640 واحد مسکن مهر، کار اسکلت و سقف 42 هزار و 295 واحد، سفت کاری 40 هزار و 301 واحد و نازک کاری 29 هزار و 261 واحد مسکن مهر به اتمام رسیده است.

هاشمی خاطرنشان کرد: تاکنون 414 هکتارزمین برای احداث 46 هزار و 699 واحد مسکن مهر در نظر گرفته شده است.

وی میزان تسهیلات آماده سازی برای ساخت مسکن مهر در استان را 254 میلیارد و 550 میلیون ریال عنوان کرد و افزود: این میزان تسهیلات در قالب 25 هزار و 455 پرونده پرداخت شده است و همچنین تاکنون رقمی معادل 8 هزار و 815 میلیون ریال تسهیلات برای ساخت پرداخت شده است.

استاندار کرمانشاه در ادامه سخنان خود با بیان اینکه پروژه ی مسکن مهر بزرگترین پروژه اجرا شده در کشور است، گفت: تاثیرات مهم و دستاوردهای اجرای این پروژه بسیار گسترده است.

استاندار کرمانشاه تاکید کرد:همه دستگاه های اجرایی ذیربط در بحث مسکن مهر باید تلاش و جدیت خود را بکار گیرند تا این پروژه های بسیار مهم در استان هر چه زودتر آماده افتتاح شده و در اختیار مردم قرار گیرند.