استقبال از دایی و ژوزه با نام کریمی!/ دودستگی میان هواداران پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‎های فوتبال پرسپولیس و راه آهن از ساعت 18 امروز یکشنبه در ورزشگاه آزادی به مصاف هم رفتند که این مسابقه قبل از سوت داور تحت تاثیر نام علی کریمی قرار داشت. حواشی این مسابقه در زیر می‌آید:

* علی دایی، سرمربی تیم فوتبال راه آهن که هنگام گرم کردن بازیکنان تیمش کنار زمین بود وقتی قصد داشت وارد رختکن شود با شعار هواداران پرسپولیس مبنی بر "علی فقط کریمی" مواجه شد.

* هواداران پرسپولیس حتی سرمربی تیم خودشان را هم از شعار علی کریمی در امان نگذاشتند. ژوزه وقتی وارد زمین شد هواداران پرسپولیس یکصدا نام کریمی را فریاد زدند تا به سرمربی پرسولیس نسبت به کنار گذاشتن این بازیکن اعتراض کنند.

* پیش از شروع مسابقه و هنگامی که بازیکنان مشغول گرم کردن بودند جواد کاظمیان که در سال‌های گذشته رابطه خوبی با علی دایی نداشت این بار به طرف سرمربی راه آهن رفت و او را در آغوش کشید. دایی هم به گرمی از کاظمیان استقبال کرد.

* 11 بازیکن پرسپولیس قبل از شروع بازی به طرف تیم راه آهن رفتند و از علی دایی رخصت گرفتند. مهدی مهدوی‌کیا هم دایی را در آغوش کشید.

* محمود کلهر، "ژلکو میاچ"، محمدرضا مولایی، محمد مایلی‌کهن، بهنام ابوالقاسمپور، "کارلوس کی‌روش" و تمام مربیان تیم ملی به همراه اسماعیل حسن‌زاده، رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال از نزدیک تماشاگر بازی بودند.

* هواداران پرسپولیس تیم فوتبال تراکتورسازی را که روز گذشته موفق شد استقلال را شکست دهد، تشویق کردند.

* یحیی گل‌محمدی در اکثر دقایق مسابقه کنار زمین بود. تماشاگران پرسپولیس هم که رابطه خوبی با ژوزه ندارند، مدام گل‌محمدی را تشویق می‌کردند.

* حدود 100 هوادار راه آهن در ورزشگاه حضور داشتند که بیشتر علی دایی را تشویق می‌کردند.

* حدود پنج هزار تماشاگر در ورزشگاه حضور داشتند.

* اسکوربرد ورزشگاه تصاویر بازی را پخش نمی‌کرد.

* پس از پایان نیمه اول وقتی علی دایی قصد داشت وارد رختکن شود بین هواداران پرسپولیس دو دستگی ایجاد شد. عده‌ای از تماشاگران دایی را تشویق کردند و عده‌ای دیگر هم به تشویق کریمی پرداختند.