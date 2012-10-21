به گزارش خبرگزاری مهر، جواد زرین کلاه در جلسه بررسی مشکلات راه های ارتباطی شهرستان شیراز اظهار داشت: در کنار زحماتی که در حوزه راه های این شهرستان کشیده شده اما در برخی بخشها نیز بی مهریهای دیده می شود که نتیجه آن تعداد نقاط حادثه خیز جاده ای به ویژه در محورهای ورودی شیراز است.

وی ادامه داد: باید پذیرفت با پیگیری جدی و رفع نقاط حادثه خیز و نگاه مدیریتی تخصصی می توان از بروز بسیاری از حوادث جلوگیری کرد.

فرماندار شیراز با بیان اشاره به تصادف در جاده دشت ارژن تصریح کرد: در برخی نقاط جاده ای به ویژه جاده های روستایی و محورهای ورودی شیراز نیاز به یک بازنگری و اصلاح یا تعریض جاده است که این امر می تواند کاهش خسارات جاده ای را برای مسافران و همشهریان داشته باشد.

زرین کلاه با اشاره به محورهای جاده ای شیراز دشت ارژن، جاده روستاهای کرونی و کفترک به همراه شهر داریون از توابع بخش مرکزی شیراز بیان کرد: در گذشته سرمایه گذاری مناسبی در حوزه راه های شیراز صورت نگرفته که هم اکنون با توجه به آمار تصادفات جاده ای و اعتراضات مردمی که به صورت مکتوب یا تلفنی به این فرمانداری اعلام می شود ضرورت دارد اداره کل راه و شهرسازی استان فارس نقاط حادثه خیز خصوصا در محورهای ورودی شیراز را برطرف کند.

رئیس شورای ترافیک شهرستان شیراز از اداره کل راه و شهرسازی استان فارس خواست تخصیص اعتبارات اتمام پروژه های نیمه تمام جاده ای و رفع نقاط حادثه خیز راه های این شهرستان با توجه به حجم میهمانان و زائران به شیراز در طول سال و وسعت به همراه جمعیت ساکن شهرستان شیراز در اولویت اول قرار گیرد به نحوی که خدمات انجام شده برای مردم ملموس باشد.



پیگیری مصوبات و اجرای پروژه های راه و شهرسازی شیراز

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه فعالیتهای صورت گرفته در حوزه راه های این شهرستان را کافی ندانست و اظهار داشت: در حوزه راه، شهرستان شیراز دچار مشکلات عدیده ای است که انتظار داریم اداره کل راه و شهرسازی با درایت خاص خود در کوتاهترین زمان نسبت به جبران عقب ماندگی های گذشته در بخش راه های جاده ای و روستایی شهرستان اقدام کند زیرا این امر یکی از مطالبات مردمی است.

جعفر قادری افزود: برخی موانع در رفع نقاط حادثه خیز جاده ای با پیگیری قابل حل بوده اما این موانع تا امروز سالهاست که باقی مانده در صورتیکه این مشکلات منتقل می شد نمایندگان مردم شیراز آمادگی کامل برای پیگیری موضوع تا حصول نتیجه نهایی و حل مشکل از طریق وزارتخانه مربوطه داشته و دارند.

وی اضافه کرد: مصوبات و اجرای پروژه های راه وشهرسازی نیاز به پیگیری دارد و با عزم و اراده ای که در مدیریت ارشد استان فارس و فرمانداری شیراز در پیگیری و حل مشکلات مردمی وجود دارد اجرای پروژه ها و مصوبات راه و شهرسازی در ایمن سازی راه ها به راحتی امکان پذیر است.



ضرورت استفاده از توان بخش خصوصی توسط سازمانها



نماینده دیگر مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: تحولات عظیمی در حوزه راه و شهرسازی اتفاق افتاده اما نباید این تلاشها مانع از توجه به مناطق محروم و کم برخوردار شود.

ضرغام صادقی با بیان اینکه یکی سه عامل اصلی حادثه جاده ها، نقص جاده ای است، افزود: برخی کارها نیاز به اعتبارات کلان ندارد و تنها با یک پیگیری ساده و بیان مشکل قابل حل است و اعتقاد داریم با روحیه جهادی مدیران و با تدبیر مدیریتی بسیاری از موانع را می توانیم از پیش رو برداریم و می توان کم کاری های گذشته در حوزه راه های شهرستان شیراز را جبران کرد.

وی ادامه داد: در حوزه راه های جاده ای و روستایی شهرستان شیراز و محورهای ورودی شهر شیراز مشکلات عدیده ای را مشاهده می کنیم اما در رفع مشکل به دنبال پیدا کردن مقصر نیستیم و انتظارداریم برای تسریع در حل مشکلات از انتقادات بدون راهکار پرهیز شود و به سمت اتحاد و در کنار یکدیگر قرار گرفتن حرکت کنیم.